Българите се изтеглят от имоти на гръцкото море. Причините

Паралия Офринио (Тузла), която бе един от най-ярките символи на българската имотна експанзия в Северна Гърция, вече не е привлекателна за нашенците.

Макар плажовете да бяха заети, заведенията да работеха на обороти, а българска реч да доминираше по улиците, в сайтовете за имоти започнаха да се появяват все повече обяви за продажба на апартаменти и къщи, като значителна част от тях бяха публикувани от български собственици, пише Топ Преса.

Между 2016 и 2021 година районът преживя истински бум. Цените бяха ниски, финансирането лесно, а усещането за сигурност в рамките на Европейския съюз подтикна хиляди българи да купят ваканционен имот.

За много семейства това не беше инвестиция в класическия смисъл, а покупка на начин на живот. Морето на три часа път. Собствен апартамент. Алтернатива на пренаселеното Черноморие.

Днес същите тези имоти вече струват двойно повече. Апартаменти, купувани за 40 или 50 хиляди евро, масово се обявяват за над 100 хиляди. Този ръст създаде естествен психологически праг. Когато стойността на актива се удвои, собственикът започва да мисли не как да го ползва, а кога да го продаде. Именно тук започва първата вълна на излизане от пазара. Не от нужда, а от логика.

Паралелно с цените нарасна и цената на притежанието. Поддръжката в комплексите вече не е символична. Електроенергията в Гърция остава сред най-скъпите в региона. Таксите към общини и домоуправители се увеличиха. Реалната годишна цена за притежание на малък ваканционен апартамент вече надхвърля 1000 евро.

Когато имотът се използва реално 20 до 30 дни годишно, тази сметка започва да тежи.

Много собственици разчитаха на краткосрочни наеми като оправдание за тези разходи. Практиката обаче се оказа различна от прогнозите.

Реалният туристически сезон в района е концентриран в юли и август. Юни и септември са несигурни. Извън това време районът е почти празен. В същото време броят на апартаментите в платформите за настаняване се увеличи драстично. Доходността спадна, конкуренцията се изостри, а разходите по управление и почистване изядоха печалбата. За мнозина наемите вече не покриват дори поддръжката.

Сериозен натиск върху пазара оказа и новото строителство. Последните години промениха напълно облика на Паралия Офринио. Появиха се модерни комплекси с асансьори, паркоместа и енергийна ефективност. Това автоматично обезцени по-стария фонд от периода 2005–2010 година, където са концентрирани повечето български покупки.

Към всички тези фактори това лято се добави и нов елемент на несигурност. Силните наводнения в части от Северна Гърция, включително в райони около Кавала, върнаха темата за климатичния риск. Появи се още по-сериозен проблем при застраховането. Част от собствениците, които имаха активни полици, се сблъскаха със забавени плащания, откази или частични обезщетения. Това разклати доверието в сигурността на инвестицията и допълнително охлади ентусиазма на дребните инвеститори.

Когато към финансовия натиск се добави усещане за риск, решението за излизане от пазара става по-лесно.

Любопитен е и контрастът с поведението на местните собственици. Гърците продават значително по-малко. Те предпочитат отдаване под наем или изчакване.

Това прави българските обяви още по-видими и създава впечатление за масово отстъпление, въпреки че процесът е концентриран в конкретна група купувачи. Наблюдението на Топ Преса показва, че не става дума за срив, а за преминаване от емоционален към рационален пазар. Периодът на лесните печалби приключи. Пазарът започва да наказва компромисните имоти и да възнаграждава качествените.

Рискът за следващите години не е в липсата на купувачи, а в прекомерното предлагане. Ако строителството продължи със същото темпо, а туристическият поток не нарасне пропорционално, цените ще влязат в период на застой. Това ще изчисти надценките, натрупани след пандемията, без да доведе до драматичен спад.

Паралия Офринио няма да загуби значението си за българите. Но ролята ѝ се променя. От място за бърза инвестиция тя се превръща в пазар, който изисква реални сметки, дългосрочна стратегия и ясно съзнание, че морето носи удоволствие, но не гарантира доходност.

Причината за масовите продажби не е страхът. Причината е отрезвяването.

