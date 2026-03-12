Заради птичия грип! Извънредно решение в наш град

Огнище на птичи грип е установено във ферма за патици в димитровградското село Каснаково, съобщи директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково д-р Георги Илиев. В животновъдният обект се отглеждат около 30 000 патици - мюлари.

Започнаха мероприятия по хуманното унищожаване на птиците, след което ще бъде предприета цялостна дезинфекция, уточни той, цитиран от БНТ.

Разпоредени са мерки за биосигурност - определена е 3-километрова защитна и 10-километрова надзорна зони. Въведени са ограничения за придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца. Забранява се организирането и провеждането на пазари, изложби и други събирания на птици, както и разселването на пернати за подновяване на дивечовия запас.

Собствениците на фермата ще бъдат обезщетени, започват и клинични прегледи в определените зони.

