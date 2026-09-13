Заради птичия грип! Извънредно решение в наш град
Определена е 3-километрова защитна и 10-километрова надзорна зони
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Определена е 3-километрова защитна и 10-километрова надзорна зони
Еколог от Венеция обвинява Тръмп.младши, че стрелял по специални патици
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