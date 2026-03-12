Транспортният бранш скочи: Идат фалити заради поскъпването на горивата!

Транспортният сектор предупреждава за тежка криза заради рязкото поскъпване на горивата. От Съюза на международните превозвачи настояват държавата да предприеме спешни мерки, защото в противен случай бизнесът ще започне да трупа огромни загуби.

По думите на представители на бранша поскъпването вече се усеща в цяла Европа и поставя транспортните компании в изключително трудна ситуация. Ако тенденцията продължи, ефектът ще се прехвърли и върху цените на стоките за потребителите.

Бизнесът иска спешни действия

Вчера служебният кабинет обеща да предприеме мерки във връзка с поскъпването на горивата, но засега не е ясно какви ще бъдат те и кога ще влязат в сила.

По примера на редица европейски държави потребителите и бизнесът у нас очакват конкретни решения. От Съюза на международните превозвачи също изразиха сериозни притеснения.

„Това, което е важно да отбележим, е, че особено при транспорта на стоки една част от този транспорт се извършва на територията на България. Нашите превозни средства преминават на територията на различни европейски държави“, коментира пред бТВ Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи.

Горивата вече удрят транспорта

По думите му рязкото поскъпване на горивата вече се усеща силно в Европа.

„За една седмица горивата в Испания се покачиха с повече от 30 цента. Себестойността на горивото е основна част в нашия транспорт. С изключително скоростни темпове ние се доближаваме до кризата, която беше по време на COVID-пандемията“, посочи Рашков.

Според него секторът е изправен пред сериозен риск, ако държавата не реагира бързо.

„Всичко, което ние понасяме, неминуемо рано или късно ще се отрази на българския потребител - в стоките за бита, които всички ние консумираме. На фона на нарастващата инфлация това е изключително притеснително“, заяви той.

Цените ще се прехвърлят върху потребителите

Рашков обясни, че горивото представлява огромна част от разходите на транспортните компании.

„Грубо бихме могли да кажем, че себестойността на горивото в нашата работа е около 30-35 процента. Сами може да сметнете, че ако наблюдаваме средно нарастване на цената на горивото в Европа между 20 и 30 цента, автоматично това пряко се прехвърля към крайния потребител като цена в самия продукт“, каза той.

По думите му от бранша вече са алармирали институциите в България и европейските власти в Брюксел.

„Призивът ни е към служебното правителство за адекватни и бързи спешни мерки, които да могат да контролират този нарастващ натиск върху бизнеса“, заяви Рашков.

Какви мерки са възможни

Според него в различните държави в Европа се прилагат различни подходи за ограничаване на ценовия натиск.

„В Европа има различни държави, които прибягват до таван на цените, намаляване на акциза, сваляне на ДДС ставките. Това са различни похвати, в добавка с държавните резерви от петрол, които съществуват във всяка една държава, които биха могли да се сложат на масата и да бъдат приети“, обясни той.

От Съюза на международните превозвачи заявяват, че са готови за конструктивен диалог със служебното правителство, но настояват решенията да бъдат взети възможно най-бързо.

Предупреждение за фалити

Според Рашков без конкретни мерки секторът може да бъде изправен пред сериозни финансови проблеми.

„Скоростта, с която в момента ситуацията се влошава за нашия бизнес, е в пъти по-лоша, отколкото беше при ковид. Това неминуемо означава, че секторът ще пострада“, заяви той.

По думите му икономическата ситуация в последните години вече е изключително тежка за транспортния бранш, а при сегашните цени на горивата много компании работят на загуба всеки ден.

