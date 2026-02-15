Гроздан Караджов обяви: Железниците у нас поемат към нова ера

Още тази пролет пътниците ще усетят първите реални промени в железопътния транспорт. Вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов представи пред Нова телевизия цялостна „пътна карта“ за модернизация на сектора. Амбицията е до 2029 г. влакът да се превърне в предпочитан, точен и конкурентен транспорт в България.

34 нови влака още това лято

От април започва навлизането на нов подвижен състав. „До края на лятото ще имаме 34 нови влака по основните дестинации“, заяви Караджов. Пълното обновяване на флота, което предвижда общо 60 нови състава, трябва да приключи до юни 2027 г.

Министърът подчерта, че подписването на новите договори за обществена услуга е ключова стъпка към стабилизиране на системата. Според него новите влакове ще донесат по-голям комфорт, по-добра климатизация, модерни системи за безопасност и по-висока надеждност.

Големите ремонти - ключът към точността

За да бъдат влаковете бързи и точни, трябва да приключат и мащабните ремонти по над 40 участъка от железопътната мрежа. По прогнозите на Караджов тези дейности ще бъдат завършени до 2029 г.

„Без модернизирана инфраструктура няма как да имаме висока скорост и точност“, посочи той. Целта е закъсненията постепенно да намалеят, а влакът да се превърне в реална алтернатива на автомобилния транспорт.

Повече пари за железниците

Един от най-важните акценти в разговора беше финансирането. В момента субсидията у нас е между 5 и 6 евро на влак-километър, докато в Австрия достига 16,7 евро.

„С новите договори субсидията ще нарасне до 9 евро през 2027 г., което е увеличение с 50%“, обясни Караджов. По думите му това ще позволи не просто покриване на разходи, а реални инвестиции в качеството на услугата.

Министърът увери, че няма да има рязко увеличение на билетите. „Цената остава под контрол на министерството. Последната дума е на министъра“, заяви той.

По-високи заплати и по-привлекателна професия

Част от реформата предвижда и подобряване на условията на труд. Очаква се възнагражденията в сектора да нараснат с около 25%, което според Караджов ще направи професията на железничаря по-привлекателна и ще помогне за задържане на кадрите.

„Искаме железницата да бъде стабилен работодател, който предлага сигурност и перспектива“, посочи той.

„Български пощи“ и преходът към еврото

Караджов даде висока оценка и на Български пощи за работата им по обмяната на валута. До момента през клоновете са преминали над 186 млн. лева, обслужени са повече от 133 000 граждани.

„Пощите се оказаха истински войници. Справиха се без нито един сериозен проблем в 2300 станции“, подчерта той.

Поглед към бъдещето

Гроздан Караджов заяви, че очаква оценката за работата му да бъде дадена от хората. По думите му заложените реформи ще дадат видими резултати в рамките на следващите няколко години.

Ако графикът бъде спазен, до 2029 г. българските железници могат да изглеждат различно - с нов подвижен състав, обновена инфраструктура, по-високи заплати и по-добро обслужване. Идеята е влакът да стане не просто алтернатива, а естествен избор за пътуване в страната.

