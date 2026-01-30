Гроздан Караджов: Коридорът Север-Юг влиза в реална фаза

„Коридорът Север-Юг трябва да престане да бъде концепция и да се превърне в работещ коридор с конкретни решения и ясно разписани срокове“. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов пред журналисти преди началото на четиристранната среща между България, Гърция, Румъния и Европейската комисия, която се провежда днес в Гранд хотел Милениум София.

Караджов е домакин на форума, който дава старт на практическата работа по платформата за сътрудничество за коридора между Черно и Егейско море. Тя беше създадена на 3 декември с участието на България, Румъния и Гърция и със съдействието на Европейската комисия. По думите му основната цел е трите държави да действат в пълен синхрон при планирането, проектирането, разрешителните режими и изпълнението на инфраструктурните проекти, за да се избегнат забавяния и административни блокажи.

Сред водещите приоритети за България вицепремиерът открои ускоряването на проекта за нов мост над Дунав между Русе и Гюргево. Като следваща стъпка той посочи необходимостта от стратегическо планиране на допълнителни мостове по реката, като подчерта, че по протежение на около 470 километра обща граница между България и Румъния в момента съществуват едва два моста - показател, който остава далеч под европейските стандарти.

Караджов акцентира и върху възстановяването и укрепването на фериботните връзки по Дунав. Най-спешен според него е фериботът Русе-Гюргево, който в момента не функционира, въпреки ключовото си значение за трафика и икономическите връзки между двете страни.

Особен фокус беше поставен и върху железопътната свързаност по т.нар. Западна ос от Атина през Солун, София и Букурещ. Караджов съобщи, че заедно с гръцката страна ще бъде обсъдена възможността за съвместно кандидатстване за европейско финансиране за целия коридор, с амбицията той да бъде превърнат в бързоскоростна железопътна магистрала. Паралелно с това България и Гърция работят по възстановяването на редовната железопътна линия София-Солун, както и по електрификацията на железопътния мост Русе-Гюргево.

„Преминаваме от разговори към реализация. България е готова да работи дисциплинирано, в координация с партньорите си и с ясно разписани срокове“, подчерта Гроздан Караджов, като определи срещата като важна стъпка към реална транспортна интеграция между Северна и Южна Европа.

