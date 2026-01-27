Караджов с остро предупреждение за блокадите по границата със Сърбия

България ще търси диалог със Сърбия за отваряне на временни „прозорци“ за пропускане на блокираните камиони по границата, но трайното решение на проблема трябва да дойде от Европейската комисия. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, като подчерта, че София няма правомощия едностранно да взема подобни решения.

По думите му България участва активно във всички европейски формати по темите на транспорта, но по отношение на Сърбия и Северна Македония единственият реален ход е намесата на Брюксел. „Това, което бихме могли да направим, е да призовем Комисията да седне час по-скоро на масата за разговори с тях, като още със започването на диалога да се отворят границите, за да се даде шанс на преговорите“, посочи Караджов.

Транспортният министър предупреди, че загубите от блокадите ще бъдат сериозни не само за България, но и за всички засегнати държави. Според него подобни действия нарушават едно от основните права в Европейския съюз - свободното преминаване и свободния превоз на стоки, и водят до тежки икономически последици.

„Щетите не са само за транспортния сектор. Те се пренасят върху всички икономически отрасли, които зависят от доставки, а това на практика е цялата икономика“, подчерта Караджов. Той добави, че блокирането на гранични пунктове рядко води до решаване на проблемите, които тревожат съседните държави, и по-скоро задълбочава икономическите и политическите напрежения в региона.

