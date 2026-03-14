Борисов посочи кой държи картите за газ

В момента имаме служебно правителство, което се държи все едно е избрано с пълно мнозинство. Гюров извършва поголовна сеч, назначава партийни секретари. Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на въпрос какви мерки взема държавата, за до помогне на хората с шока с цените на горивата.



Бойко Борисов се появи на инспекция на вертикалния газов коридор.



"Ердоган е голям играч. Сега плащаме по 600 хиляди евро на турските джензита и турците щедро казват на сегашните сужебен министър Трайчо Трайков да преговорят с "Боташ". Една от исканите точки е да

увеличим капацитета на влизане на газ от Турция към България, на запад. Радев и служебното му правителство дадоха картите на България и сега с Ердоган си играем, ама той държи картите", заяви пред медиите лидерът на ГЕРБ.



"Лукойл" има запаси до април. Лично се обади на Спецов и го помолих да събере медиите в Бургас", коментира още Борисов.

На 29 април изтича дерогацията със САЩ, а през август - от Обединеното кралство, припомни доскорошният енергиен министър Жечо Станков.

