Внучка на император показва поезия от стомана край Иракли
Творбите на световнопризнатата скулпторка Габриела фон Хабсбург обират овации във Вая ризорт
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Творбите на световнопризнатата скулпторка Габриела фон Хабсбург обират овации във Вая ризорт
Бившата зам. посланичка Андреа Бруйет Родригес е истински почитател на българските артисти, казва международният куратор Стефан Стоянов
Инвестиции, ремонти и 25% по-високи заплати за железничарите
Държавата на практика приключва ключова реформа, заложена в Плана за възстановяване и устойчивост
Говори министър Караджов
Като първи български приоритет вицепремиерът Гроздан Караджов посочи "Дунав мост 3"
Нови мостове, железници и ясни срокове за свързаността между България, Гърция и Румъния
София търси оперативна съвместимост със съседите и ускорени проекти с европейско финансиране
Икономиката търпи тежки загуби, решението е в ръцете на Брюксел
Над 92 млн. лева вече са сменени, без сигнали за липса на кеш в пощите
Зарядни тенти за електрически автомобили ще бъдат изградени на АМ "Тракия"
В момента в Созопол оперират осем туристически кораба със сезонен превоз на пътници
Той опроверга твърденията на "Възраждане" за еврото
Гроздан Караджов и Теменужка Петкова пускат уникална марка
Обясни защо два пъти са настъпили мотиката
Макар да го следим отдалеч, никой не е предполагал, че ще изпадне в такова положение, каза още той
Вицепремиерът изпрати официално писмо до комисар Апостолос Дзидзикостас
Процедурата бе открита в края на месец август, крайният срок за подаване на оферти изтече в полунощ
Гроздан Караджов каза на протестиращите, че е против златния паркинг в София
Публикуван е за обществено обсъждане новия Закон за обществения транспорт