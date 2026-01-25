Обменът на левове в евро ускорява темпото, уверяват властите

Към момента в системата на „Български пощи“ са обменени общо 92 млн. лева, като само за последната седмица – в периода от 5 до 23 януари – сумата надхвърля 29 млн. лева. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов в отговор на запитване на News.bg дали отпуснатите от Министерския съвет средства са достатъчни за обмяната на левове в евро чрез пощенската мрежа.

По думите му към този момент няма постъпили сигнали за недостиг на налични средства в пощите и няма случаи граждани да са били връщани заради липса на кеш. Караджов подчерта, че отпуснатите от правителството средства са преведени и реално са достигнали до „Български пощи“.

Очаква се ново увеличение на сумите за обмяна

Министърът уточни, че вече има подадени заявки за изпълнение през следващата седмица за още 49 млн. лева. По думите му институциите следят процеса внимателно и не е изключено да се наложи допълнително „повдигане“ на средства, ако заявките надхвърлят диапазона от 55–60 млн. лева.

Пенсии и социални помощи също са изплатени

Гроздан Караджов отчете още, че паралелно с обмяната на валута пощите са разпределили и пенсиите. Обслужени са 622 385 души, като общо са изплатени близо 227 млн. евро. В момента продължава и изплащането на социални помощи – 171 000 души получават средства на обща стойност 13,5 млн. евро.

Според Караджов тези данни показват, че системата работи стабилно и засега няма напрежение нито по отношение на валутната обмяна, нито при разплащанията към пенсионери и социално подпомагани лица.

