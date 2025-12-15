Министър Караджов с последни новини за танкера “Кайрос”

Танкерът „Кайрос“, който се намира край Ахтопол, вече не се движи, тъй като е закотвен на определеното за него място. Корабът е един от двата танкера, ударени от украинските военни сили, а негов собственик е китайска компания. На борда е бушувал сериозен пожар.

„Грешката на турската страна е, че не ни уведомяват официално. Макар да го следим отдалеч, никой не е предполагал, че ще изпадне в такова положение“, обясни министърът на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.

По темата за блокадата на гръцката граница Караджов подчерта, че България води активен диалог с Европейската комисия. „Прогнозата зависи от вътрешнополитическата ситуация в Гърция. Исканията на протестиращите вече са представени, но по всички европейски директиви възпрепятстването на свободното придвижване е забранено“, заяви той.

Министърът съобщи още, че либерализацията в сектора на пътническите железопътни превози ще продължи. С негово решение са определени изпълнителите за трите обособени позиции. Северният и южният лот са присъдени на „Ивкони експрес“ – единствената друга компания, подала кандидатура, докато БДЖ ще поеме западния лот.

„По този начин БДЖ ще запази 85% от общия обем на пътническите превози“, уточни Караджов.

