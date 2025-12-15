Неприятна изненада във вторник сутринта. Появява се...

Във вторник мъглите ще бъдат често срещано явление, но с напредването на деня времето постепенно ще се затопля. Това съобщи за Zapadno.com метеорологът Петър Янков.

Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, като в Добруджа и по високите западни полета ще паднат до минус 2 – 0 градуса. По Черноморието термометрите ще показват до 5 – 6 градуса. Денят ще започне с краткотрайни мъгли в поречието на Дунав и в Горнотракийската низина, като по-късно видимостта ще се подобрява и времето ще бъде предимно слънчево. В планините ще преобладава слънчево време с незначителна облачност.

Вятърът ще е слаб, от изток, със скорост до 20 километра в час, а по високите части на планините ще духа слаб североизточен вятър със същата скорост. Максималните температури ще са между 8 и 13 градуса, по Черноморието – около 10 – 12 градуса, а в района на София – 10 – 11 градуса.

