Неприятно явление сковава страната. Прогнозата
Максималните температури ще са между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София - около 8°
Следете всички новини, анализи и коментари за 16 Декември. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Максималните температури ще са между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София - около 8°
Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса
Седмицата започва с ново начало в любовта за един знак
Драгана Миркович, една от най-обичаните балкански певици, изгрява на 16 декември в "Арена Армеец" с най-големите си хитове. Тя от 30 години е на върх...