Караджов: Постъпиха 5 оферти за извършване на пътнически превози с жп транспорт

По процедурата за извършване на пътнически превози с железопътен транспорт са постъпили 5 оферти. Те са подадени от двама оператори. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от пресцентъра на МТС.

Процедурата бе открита в края на месец август. Крайният срок за подаване на оферти изтече в полунощ.

От МТС поясняват, че процедурата е разделена на три обособени позиции за три региона в страната - западен, северен и южен. За Западния регион, който обхваща 75% от общия обем на железопътните превози, е подадена една оферта - от "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД. За Северния и Южния региони, съответно с обем на превозите от 14% и 11%, са подадени по две оферти - от "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и от "Ивкони Експрес" ЕАД.

Министър Караджов посочи, че очаква до края на годината да се приключи с оценката на предложенията. По думите му след това ще има яснота всеки регион от кой оператор ще бъде обслужван. Той добави, че срокът на договорите ще бъде 12 години, считано от 13 декември 2026 г.

