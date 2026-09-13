Караджов: Постъпиха 5 оферти за извършване на пътнически превози с жп транспорт
Процедурата бе открита в края на месец август, крайният срок за подаване на оферти изтече в полунощ
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Процедурата бе открита в края на месец август, крайният срок за подаване на оферти изтече в полунощ
Планираната продължителност на договорите е 12 години
Очакват се 15 милиона зрители и журналисти на събитието
Отговорни сме и към миналото, и към бъдещето на жп транспорта Еврофондовете са много важни за нас, казва генералният директор на НКЖИ инженер Милчо Л...
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Сребърна възпоменателна монета, посветена на 150-годишнината от първата българска жп линия Русе - Варна, ще бъде пусната от БНБ. Номиналът на монетата...
Жп пътят от вътрешнозаводския транспорт на Мини „Марица изток" до най-голямата топлоцентрала в комплекса - „Марица изток-2" , който бе повреден на мно...
София. "Почти 1 милиард евро ще се вложат в жп транспорта през следващия програмен период". Това заяви министърът на транспорта, информационните техно...
30% от влаковете в Лисабон не работеха тази сутрин