Голяма промяна! Тръгват частни влакове

Голяма промяна в жп транспорта от декември

Правителството ще одобри процедурата, по която в пътническия ЖП транспорт ще влязат и частни превозвачи. Това трябва да стане от 13 декември 2026 г., съобщава БНР

Планираната продължителност на договорите е 12 години. Страната е разделена на три региона (лота) – западен, северен и южен, като към всеки от тях ще бъдат включени и второстепенните линии.

Изискване към кандидатите е да имат собствен или нает подвижен железопътен състав. Но и държавата може да предложи такъв.

Освен БДЖ, към момента два частни превозвача имат лиценз за пътнически превоз.

