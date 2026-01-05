Любопитно

Наш астролог отсече! Започва нова историческа фаза, много държави ще се откажат от...
05 яну 26 | 17:17
1039
Агенция Стандарт

Изминалата година беше динамична и съдбовна за България – политически сътресения, оставка на правителство и присъединяване към Еврозоната.

Според астролога Мира Кунева това е само пролог към още по-напрегната и ключова 2026 година, която ще постави началото на изцяло нов етап в развитието на света.

"Трите тежки космически играчи – Уран, Плутон и Нептун – от 26-та година се настаняват трайно в нови знаци и започва една нова епоха. Такава картина е имало преди около 300 години при Великата френска революция, след това индустриалната революция и епохата на Просвещението", каза Кунева.

Според астролога това е ясен знак за стартиране на нова историческа фаза, свързана с мащабни обществени, политически и икономически промени.

"През тази година има няколко много важни събития. Първото е съвпадът на Сатурн и Нептун през февруари – това е изключително голямо събитие. Наричат го четвъртия конник на Апокалипсиса, защото винаги се свързва с много големи,внезапни и неочаквани промени в света. Такъв съвпад има при падането на Берлинската стена и при Октомврийската революция. Той винаги се свързва с нов ред и нов порядък. Краят на януари, февруари и началото на март ще бъдат най-трудният период на годината – с много напрежение, с дрънкане на оръжие и възможно разпалване на военни конфликти на различни места по света", поясни Кунева за Bulgaria ON AIR.

Според астролога това означава, че в следващите години много държави ще се откажат от социални политики, солидарност и подкрепа за по-слабите.

Фокусът ще бъде върху националния интерес, силата и конкуренцията, а не върху сътрудничеството.

"Юпитер в Рак до юни е добър за България. Поради това мисля, че въвеждането на еврото в дългосрочен план ще бъде положително. В краткосрочен не знам как ще е, но дългосрочно влиянията са добри", отбеляза астрологът.

До края на юни Юпитер се намира в Рак – изключително благоприятна позиция за Рак, Скорпион и Риби.

Те имат добър период за развитие в кариерата, бизнеса, семейството и личните проекти. Подкрепа усещат също Телец и Дева, макар и в по-умерена форма.

От юли нататък Юпитер преминава в Лъв, което поставя във фокус Лъв, Овен и Стрелец.

"Със здравето трябва да внимават родените в първата половина на Овен, Рак, Везни и Козирог, защото Сатурн може да създаде проблеми с кости, имунитет или сърце. Родените в първата седмица на Водолей, Телец, Лъв и Скорпион трябва да са особено внимателни, защото там работи Плутон – той е коварен и проблемите често се усещат късно", коментира Кунева.

За Везни и Близнаци също има шанс за успех, но той ще изисква бързи решения и активни действия.

"Близнаци, Везни и Водолей могат да имат внезапни, неочаквани и много романтични срещи, защото Уран действа изненадващо", посочи Кунева.

Финансово истинското раздвижване започва след август, когато Юпитер и Сатурн влизат в хармоничен аспект – първият от години насам.

Това дава знак за постепенно възстановяване на световната икономика и шанс за нови бизнеси, инвестиции и дългосрочни проекти.

