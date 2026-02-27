Биха се брутално на пистата в Банско, нарекоха го антисемтиска атака (видео)

Група израелски евреи били нападнати жестоко вчера в Банско, след като един от тях беше чут да пее еврейска песен. "Новината" вече обикаля света и израелски и западни медии вече я тиражират, намеквайки за политически скандал.

Според съобщение от член на семейството на жертвите (споделено в платформата X), един от израелците небрежно си пеел „Тел Авив, я хабиби Тел Авив“. Мъж (местен или чужденец) все още се изняснява, веднага се приближил, и извикал: „По дяволите, Тел Авив“ и нанесъл силен удар с рамото в лицето на израелеца. Когато приятели и други израелци се намесили, за да разделят нападателя и да потушат ситуацията, избухнало почти масово сбиване, пише www.jfeed.com. Един от тях, баща, извел децата си, който се опитвал да успокои ситуацията, получил право в лицето удар със ски обувка. Бащата сега е хоспитализиран със сериозни фрактури на черепа и синусите. Израелците наричат инцидента преднамерена антисемитска атака, предизвикана единствено от говор на иврит и израелска песен. България има горда история за спасяване на своите евреи по време на Холокоста, което прави тези атаки особено болезнени, пишат чужди журналисти.

Случаят привлече международно внимание, след като израелските медии излъчиха кадри, описани като "показващи насилие срещу израелски граждани в курорта", предава и www.novinite.com.

Започнало е разследване на случая. Данни от Агенцията на ЕС за основните права и други организации за мониторинг сочат за увеличаване на антисемитските инциденти на целия континент, което води до засилени мерки за сигурност в редица туристически дестинации.

ישראלים הותקפו בבולגריה רק כי אחד שר לעצמו ״תל אביב יא חביבי תל אביב״: הודעה מאחד מבני המשפחה: ״היי דניאל, רציתי לדווח לך על מקרה מזעזע של אנטישמיות ואלימות קשה שקרה לנו עכשיו באתר הסקי בבנסקו. הכל התחיל כשחבר שלנו שר להנאתו בעברית "תל אביב יא חביבי תל אביב". אדם מקומי/זר ששמע… pic.twitter.com/rhpsIDBEWY — daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) February 26, 2026

