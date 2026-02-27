Най-популярната улица в Ханой може да ви убие

Влак профучава през алея, тясна като коридор. Сирената реже въздуха, чаши подскачат по масите, туристи скачат встрани в последната секунда. Някой щраква кадър. Качва го. Събира лайкове. Добре дошли на "Train Street" в Ханой – мястото, където адреналинът се сервира с бира, се казва в публикация на BBC.

400 метра релси, притиснати между фасади, обсипани с фенери. Кафенета, наредени на сантиметри от коловоза. Туристи, които идват точно 30 минути преди разписанието – за да заемат „най-добрата“ маса. После влакът връхлита. Понякога събаря стол. Винаги разклаща сърца.

А властите? Опитват да спрат спектакъла. Затваряния през 2019-а, нови мерки през 2022-ра, проверки и акции през 2025-а след инцидент със селфи-турист, едва измъкнат от колелата. Полицейски ленти се опъват между влаковете. Нареждания се спускат към туроператори и барове. Но потокът не секва.

Как една обикновена улица стана задължителна спирка редом с Ha Long Bay и Cu Chi Tunnels?

През 1902 г. френската колониална администрация изгражда Север–Юг линията, свързваща столицата с юга. Десетилетия по-късно край релсите изникват жилища за железничари. През 70-те районът е смятан за бедняшки – къщи треперят нощем, хората готвят до коловоза, пране виси над релсите.

После идва интернет. През 2013 г. фотографски тур показва „живота на релсите“. Същата година Instagram пуска видеофункция. Телевизионен екип минава с камера. През 2017-а предприемчив местен жител започва да продава кафе и бира. Съседите следват примера. Фенери, коледни лампички, табели на английски. Релсите се превръщат в сцена.

Днес сувенирите се правят на място – капачки от бира се поставят върху релсите, влакът ги сплесква, туристите ги прибират като трофей. „Бих се върнала“, казва студентка от Норвегия. За нея това е преживяване. За властите – риск.

Социалните мрежи обичат ръба. От скали над Дубровник до мостове в Прага – кадърът често е по-важен от безопасността. В Ханой обаче ръбът е от стомана и идва по разписание.

