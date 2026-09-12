Старозагорски математици спечелиха четири медала на финала на AIMO Open в Ханой
Финалното състезание се проведе в Hoang Mai Star School
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Финалното състезание се проведе в Hoang Mai Star School
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