Великденски наплив по релсите. БДЖ пуска хиляди допълнителни места
Превозвачът призовава - купувайте билети рано, капацитетът е ограничен
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Превозвачът призовава - купувайте билети рано, капацитетът е ограничен
Процедурата бе открита в края на месец август, крайният срок за подаване на оферти изтече в полунощ
12 години цените на билетите не са се повишавали, оплака се шефът на БДЖ "Пътнически превози"
Сменя досегашния шеф на дружеството Пламен Пешаров
София. Както е структурирано БДЖ, никой не може да го спаси, коментира пред БНТ транспортният министър Ивайло Московски. Трябва да бъде рестартирана п...
София.В БДЖ има нови директори. Димитър Димитров и Георги Друмев вече са управители на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и „БДЖ - Товарни превози" ЕООД....
Изпълнителният директор обясни, че ще се наложат съкращения в дружествата и Холдинга.