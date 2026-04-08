Великденски наплив по релсите. БДЖ пуска хиляди допълнителни места

На фона на очаквания засилен трафик около Великденските празници, БДЖ-Пътнически превози обяви спешни мерки за поемане на наплива от пътници. Националният жп превозвач ще увеличи капацитета по най-натоварените линии, за да избегне хаос и препълнени композиции.

В периода от 8 до 14 април ще бъдат осигурени над 13 400 допълнителни седящи места. Целта е да се гарантира по-спокойно и комфортно пътуване в дните, когато традиционно хиляди българи тръгват към родните си места.

От компанията обаче предупреждават, че въпреки увеличения капацитет, местата не са безкрайни. Продажбата на билети се спира веднага след достигане на максималния капацитет на влаковете, което означава, че разчитането на покупка в последния момент крие сериозен риск.

Затова препоръката е ясна - билетите да се купуват възможно най-рано. Пътуващите могат да се възползват и от отстъпки между 10% и 20% при закупуване на двупосочни билети, в зависимост от конкретните оферти.

Продажбата вече е в ход както на касите в гарите, така и онлайн чрез официалната интернет страница на БДЖ

и системата за електронни билети. За по-голям комфорт при пътуване с бързи влакове се препоръчва задължително запазване на място.

От БДЖ напомнят и за ограниченията при превоз на багаж - не се допускат предмети с наднормени размери и тегло, както и забранени течности и вещи.

Допълнителна информация за разписанията може да бъде получена на гарите, на информационния телефон или чрез електронния пътеводител на сайта на дружеството. Очакванията са празничният трафик да бъде един от най-интензивните за годината, което поставя железниците в режим на пълна мобилизация.

