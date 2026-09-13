Всичко за Великденски Празници

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Почитаме Велика събота

Почитаме Велика събота

София. На Велика събота Църквата възпоменава телесното погребение на Иисус Христос и слизането Му в ада. По обичая на юдеите Йосиф и Никодим снели пре...

04 май | 7:16
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