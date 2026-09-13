Великденският трафик удря София! 4000 коли на час по магистралите
Очаква се рекордно натоварване, въвеждат се ограничения и реверсивно движение
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Очаква се рекордно натоварване, въвеждат се ограничения и реверсивно движение
Производителите предупреждават за тежък натиск, но цените засега остават стабилни
Превозвачът призовава - купувайте билети рано, капацитетът е ограничен
Край на цикъла от Великденски празници, начало на Русалийската седмица
Около 260 000 българи са пътували в страната, а 75 000 в чужбина за празниците
Той отправи своите поздравления по повод предстоящите Великденски празници
Над 500 летящи пеперуди ще се извисяват във въздуха и ще създават настроение у жителите и гостите на града
София. За първи път Благодатният огън ще пристигне у нас от две места - от Йерусалим директно в Пловдив, и от Йерусалим през Букурещ - във Варна. Пл...
Одрин. Българската общност в Одрин ще посрещне заедно Великден с пъстри яйца и козунаци, според националната ни традиция. Инициативата е на Мария Чъкъ...
София. На Велика събота Църквата възпоменава телесното погребение на Иисус Христос и слизането Му в ада. По обичая на юдеите Йосиф и Никодим снели пре...
Кърджали. Много миряни посетиха храмовете в Източните Родопи на Разпети петък. Хората от сутринта започнаха да изпълват централната църква „Св. Георг...
София. Във всички епархии на Българската православна църква тази вечер ще бъде отслужено Опело Христово. Началото на службите е от 19,30 ч. Светейшия...
Съседи купуват мръвката за трапезата в последния момент, делят по братски
Москва. Освен строгия пост през Страстната седмица религиозните хора в Русия по възможност прекъсват работата, не се явяват на дела в съда, избягват р...
Белград. Голям наплив от туристи, най-вече от съседните страни, очаква Сърбия в планинските си курорти по време на великденските празници. Директорът...