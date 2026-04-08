Фермер разкри какво се случва с яйцата преди Великден

„Ако в другите сектори има криза в определен момент, при нас кризата е постоянна, просто причината за нея се променя.“ С тези думи птицевъдът Николай Колев описва пред Нова телевизия състоянието на сектора дни преди Великден, когато традиционно се очаква напрежение около цените на яйцата.

Край Добрич неговата ферма произвежда около 11 хиляди яйца дневно, но зад тези числа стои бизнес, който оцелява трудно. Колев е в бранша от 14 години и е категоричен, че проблемите никога не спират - сменят се само причините.

Натиск от всички страни

По думите на производителя секторът е подложен на постоянен удар от външни фактори.

„Дали ще е войната в Украйна и ще се вдигнат адски много суровините, дали ще е ковид и ще спре потреблението по ресторанти“, обяснява той.

Към това се добавят и все по-сериозните разходи за енергия и горива, както и хроничният недостиг на работна ръка.

„Сега започват да се повишават цените на енергоизточниците. Дори нямам представа какви ще бъдат ефектите през следващите три до шест месеца върху производството на царевица и пшеница, а това директно ще се отрази върху цените на фуражите“, предупреждава Колев.

Цените остават стабилни, въпреки напрежението

Въпреки всичко това, производителите не очакват поскъпване на яйцата за Великден.

„На едро цената от производител в момента е около 18 евроцента за яйце. Българското производство е по-голямо от вътрешното потребление и без проблем може да задоволи нуждите на пазара“, подчертава той.

Според него крайните цени в магазините зависят основно от търговските вериги, а не от фермерите.

Пазарът в България се затваря

Големият проблем обаче не е производството, а реализацията.

Колев твърди, че значителна част от българските производители са изтласкани от вътрешния пазар, защото големите вериги отказват да купуват яйца от т.нар. „код 3“ - яйца от кокошки, отглеждани в системи за малки групи.

„Липсата на държавна политика доведе до това, че почти всички големи търговски вериги отказват да купуват яйца от около 70% от производителите“, казва той.

Работа на ръба и протести

Натискът върху сектора вече е довел до крайни действия.

Миналата година Колев организира протест, като продава продукцията си на себестойност на фермерски пазар в Добрич.

„Често се случва да работим на загуба. Сега положението е малко по-добро - остават някакви средства и успяваме да връщаме кредитите, натрупани в предишни периоди“, допълва той.

Спасението идва от чужбина

В момента близо 90% от продукцията на фермата се изнася. Заедно със още пет ферми Колев е създал обединение, което всяка седмица изпраща камиони с яйца към Западна Европа.

„Направихме обединение от шест ферми и така успяваме да изнасяме редовно. Не само в птицевъдството, а във всички земеделски сектори е важно производителите да се кооперират“, подчертава той.

Според него именно обединението е единственият шанс за малките и средни ферми - по-ниски разходи, по-силна позиция и реален достъп до пазара.

