Северното Черноморие е готово за летния сезон

Всички кметове по Северното Черноморие са готови за посрещане на сезона, каза министърът на туризма Илин Димитров след работна среща, посветена на предстоящото лято. Домакин на събирането, на което са поканени кметове на общини от Варненска и Добричка област, както и регионалните представители на различни институции, е областният управител на Варна Марио Смърков.

Според министъра сигурността е засилена, а Варна и регионът, както и Добрич и регионът, остават места, където може да се практикува сигурен туризъм. Димитров посочи, че по данни на Регионалните здравни инспекции всички плажове са с отлично състояние на водата, като ще бъде изработена допълнителна интерактивна карта, където потребителите по всяко едно време ще може да се запознаят със стойността на показателите за чистота на водата.

Работи се активно по подобряване на чистотата, по осигуряване на полицаи от различни държави, които ще бъдат командировани. Освен това ще се командироват медицински лица, така че и здравно ще бъдем обезпечени, посочи министърът.

Аз съм оптимист за това, което предстои, като прогнозите на кметовете са от данните, които те имат, че сезонът ще бъде сходен с този на миналата година и всички се надяват и са оптимисти за едно хубаво лято, посочи Димитров.

В отговор на въпрос за проблеми с авиационните горива министърът каза, че в момента няма данни за масови анулации, всичко тече нормално и нямаме намалени полети, а на места на някои пазари те са увеличени. Според него това е добър сигнал, но не трябва да се забравя, че стойностите са динамични и все пак при задълбочаване на определени липси на гориво тези числа могат да се променят.

Запитан дали вносът на кадри ще спаси ситуацията в туризма, министърът каза, че в сектора работят над 150 000 души, а служителите от други страни са около 20 000. По думите му те не са основен фактор, но са важни, тъй като хотелиерите разчитат на тях. Димитров каза, че още в понеделник ще бъде сформирана група на ниво заместник-министри, където да бъде обсъден проблемът със забавянето на визите за кадрите, за да се види къде по веригата има проблем и как може да се реши. Но основният ни фокус ще бъде в развитието на български кадри и това трябва да бъде наш приоритет, заяви министърът, предаде БТА.

В отговор на въпрос как ще функционира планираният за създаване Съвет за реформи в туризма, Димитров каза, че от срещите, които са проведени с бизнеса и с местната власт, е станало ясно, че секторът е нереформиран. От много години проблеми назряват, чисто политически не е имало време да се вземат мерки по много от наболелите проблеми и затова ще бъде създаден Съвет по реформи в туризма, който да бъде към Националния съвет по туризъм, да не се изисква допълнителна администрация, обясни той и уточни, че ще се работи плътно с бизнеса и с всички участници в законодателния процес, за да може да се предложат бързи и работещи решения.

Илин Димитров каза, че реформите ще бъдат разпределени на пет основни стълба в началото - хотелиери, ресторантьори, туроператори, концесионери, екскурзоводи, аниматори и планински водачи. Това са основните пет стълба и във всеки един бизнесът ще може да участва активно, като "озвучи" проблемите си и видим дали можем ние да ги решим като министерство с предложения, обясни той.

Министърът съобщи още, че се предвижда изпращане на туристическо аташе в Румъния. По думите му страната ни има аташета в други три държави. Димитров посочи, че ако успеят да се преборят за бюджет, е възможно да се изпрати туристическо аташе и във Великобритания, и евентуално в Израел.

