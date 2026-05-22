Jägermeister ORANGE – новият лек и цитрусов вкус вече в България

Новото предложение комбинира оригиналната рецепта на Jägermeister с 56 билки и натурален портокалов вкус и е достъпно на българския пазар, дистрибутирано от Кока-Кола ХБК България

Jägermeister представя Jägermeister ORANGE на българския пазар – ново целогодишно предложение, което съчетава емблематичния характер на марката със свеж, плодов и по-лек вкусов профил.

След успешното си позициониране в Германия, Австрия и Чехия, където бързо се превръща в постоянна част от портфолиото както в барове, така и в търговската мрежа, Jägermeister ORANGE продължава международното си развитие. България е сред новите пазари, на които марката представя продукта през 2026 г., като тук той ще се дистрибутира от Кока-Кола ХБК България, като част от 24/7 портфолиото на компанията.

Jägermeister ORANGE е създаден в отговор на нарастващия интерес на потребителите към по-свежи, плодови и лесни за миксиране напитки. Ликьорът е подходящ както за консумация като ледено студен шот, така и като основа за свежи и лесни за миксиране коктейли. С новия продукт марката разширява поводите за консумация и отговаря на търсенето на по-свежи, модерни и по-леки вкусови профили,

„С Jägermeister ORANGE отговаряме на променящите се потребителски навици, без да се отдалечаваме от същността на бранда. Напитката е по-свежа и по-лека като профил, като същевременно напомня за добре познатия ни вкус на Jägermeister“, коментира Гунар Шпланеман, старши директор „Глобални иновации и дизайн“ в Mast-Jägermeister SE.

В основата на Jägermeister ORANGE застава комбинацията от портокали и мандарини с фино балансирана горчивина, допълнена от оригиналната рецепта с 56 билки. Етеричните масла се извличат от корите на цитруси, подбрани от специален регион в Сицилия, чрез щадящ процес, който запазва чистия и свеж цитрусов характер на напитката.

„Ключово значение има начинът на обработка – именно той позволява свежият характер на портокаловите и мандариновите кори да бъде пренесен максимално ефективно в напитката, подчертавайки нейната уникалност“, допълва Берндт Финке, вицепрезидент „Продукти и качество“ в Mast-Jägermeister SE.

Разпознаваемата бутилка запазва емблематичната форма на Jägermeister, но прозрачният дизайн и яркият оранжев цвят на течността ѝ придават модерно и отличително присъствие както зад бара, така и на рафта в магазина.

Консумирай отговорно!

За Jägermeister

Световноизвестният премиум билков ликьор е създаден преди повече от 90 години от Curt Mast. Методите за производството на оригиналната рецепта, базирана на 56 билки, цветове и корени, остават непроменени и до днес. Традиционно Jägermeister се произвежда единствено в малкия град Волфенбютел в Долна Саксония, Германия. Бутилирането се извършва в производствените бази във Wolfenbüttel-Linden и Kamenz в Саксония. Оттам билковият ликьор с отличителната бутилка се изнася в над 150 държави по света. Освен оригиналния продукт, портфолиото на Jägermeister включва още Orange, Manifest, Cold Brew Coffee и Seasonal Winter Edition. Семейната компания има около 1000 служители по целия свят.

От 2020 г. международното портфолио включва и Teremana – марката текила, създадена от холивудския актьор и предприемач Дуейн Джонсън, както и GIN SUL, който се произвежда в Hamburg-Altona.

