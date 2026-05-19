Революция с пратките. Локъри превземат страната

До неотдавна българинът чакаше куриера така, както някога чакаше техник от БТК – с половин ден изгубено време, нервно поглеждане към телефона и вечния въпрос: „Къде е пратката?“.

Днес тази епоха приключва.

По тротоарите на градовете, пред супермаркетите, до бензиностанциите и дори в малките населени места започна тихата революция на автоматичните шкафчета за доставки – локърите. Само за няколко години те промениха из основи пазара на куриерските услуги в България и превърнаха страната в един от най-бързо растящите пазари в региона.

Ако тенденцията се запази, до 2028 година почти всяка втора онлайн поръчка у нас ще пристига не в ръцете на куриер, а в метална кутия, отключвана с код от телефона.

От 1% до революция

Промяната е почти шокова. През 2022 година доставките до автоматични шкафчета са били под 1% от пазара на електронната търговия в България. Само четири години по-късно се очаква делът им да достигне 25%, а до 2028 година – 45%.

Това означава фундаментална промяна не просто в логистиката, а в начина, по който хората организират ежедневието си.

Компании като BOX NOW вече изграждат новата инфраструктура на градския живот. Фирмата обработва около 10% от всички куриерски пратки в България и се превърна в лидер при доставките до локъри. Над 2,2 милиона българи вече са използвали услугата поне веднъж.

Времето стана по-ценно от всичко

Причината за бума е проста – хората вече отказват да чакат. Съвременният градски човек живее в непрекъснато движение. Сутрин води децата на училище, после е в офиса, след това във фитнеса или в задръстването. Куриерската доставка започна да изглежда като услуга от друго време.

Локърът решава този проблем с едно движение – пратката чака клиента, а не клиентът пратката.

Именно това променя пазара толкова бързо. Доставката вече не е събитие, а част от рутината – бърза, безконтактна и достъпна по всяко време на денонощието.

България се покрива с метални станции

През следващите две години страната ще бъде буквално осеяна с автомати. Само BOX NOW планира да увеличи мрежата си от около 800 на над 1200 локъра до края на 2026 година. Покритието ще нарасне от 160 на 320 населени места, включително малки градове и села, където досега често липсваха дори куриерски офиси.

Това е огромна инфраструктурна промяна.

Компаниите вече инвестират десетки милиони евро в новата логистика, защото битката за пазара тепърва започва. Наред с българските играчи, международните компании също гледат към Балканите като към следващия голям регион за автоматизирани доставки.

Куриерата професия се променя

Най-голямата трансформация обаче вероятно предстои на пазара на труда. Досега един куриер можеше да достави около 100 пратки дневно „от врата до врата“. При локърите същият служител обработва над 800 пратки за една смяна.

Това е логистична революция.

По-малко курсове означават:

по-малко гориво

по-ниски разходи

по-малко трафик

по-малко закъснения

по-малко въглеродни емисии

Само през 2025 година автоматизираните доставки са спестили около 800 тона CO₂, а голяма част от локърите вече работят със соларни панели.

Така куриерската индустрия започва да се превръща не просто в технологичен, а и в екологичен сектор.

Онлайн търговията запали бума

Истинският двигател на промяната е електронната търговия. След пандемията българите започнаха масово да поръчват дрехи, козметика, техника, книги, храна, лекарства.

Това взриви нуждата от по-бързи и по-евтини доставки.

Паралелно с това расте и пазарът между физически лица. Платформите за препродажба на дрехи, техника и употребявани вещи създадоха нов тип потребител – човек, който постоянно изпраща и получава малки пратки.

Така локърите започнаха да се превръщат в своеобразни „банкомати за пакети“.

Доставката до дома става премиум услуга

Най-интересната прогноза на пазара е, че след няколко години класическата доставка до адрес може да се превърне в скъпа екстра.

Причината е проста – тя е значително по-неефективна.

Все повече компании смятат, че стандартните пратки ще минават през автомати, а домашната доставка ще остане за тежки, скъпи или специални стоки.

Това означава, че в бъдеще човек може да плаща допълнително, ако иска куриер да звъни на вратата му.

Промяната вече е започнала в Западна Европа, а България се движи изненадващо бързо по същия път.

Локърите променят града

Тихо и почти незабелязано автоматичните шкафчета започват да променят самата градска среда. Те се превръщат в нов тип инфраструктура – нещо между банкомат, пощенска станция и дигитален магазин. И ако преди десетилетие символът на модерния град беше молът, днес той все по-често изглежда като редица светещи метални вратички, които никога не спят.

Защото България влиза в нова ера – ерата, в която куриерът вече не чука на вратата. Пратката просто чака.

