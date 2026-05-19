Шеф-готвачът на срещата на върха на НАТО представи в София тайните на турското мантъ

Носителката на престижната международна награда Basque Culinary World Prize и една от най-разпознаваемите фигури в съвременната турска гастрономия Ебру Байбара Демир представи в София специално ателие за приготвяне на традиционното турско ястие мантъ. Демир, която ще приготвя менюто за срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 юли, запозна участниците с тънкостите при създаването на едно от най-емблематичните ястия на турската кухня.

Събитието, посветено на темата „Нулеви отпадъци“, се проведе в резиденцията на турското посолство под домакинството на Еда Ерсек Уянък – съпруга на посланика на Република Турция в България Мехмет Саит Уяник. В него участваха представители на Турско-българско женско дружество за приятелство (TUBUKADD), преподаватели и студенти от катедра „Тюркология“ към Софийския университет, служители на посолството и представители на турската общност в България.

Събитието бе организирано в рамките на инициативата „Нулеви отпадъци“, стартирала през 2017 г. под патронажа на Емине Ердоган. В приветствието си Еда Ерсек Уянък подчерта по-широкото значение на гастрономията:

„Днес посрещаме специален гост, който изгражда мостове от храната към земята, от историята към бъдещето. Ебру Байбара Демир възприема гастрономията не просто като култура на хранене, а като мощен инструмент за обществена промяна.“

По време на демонстрацията Демир разкри особеностите на автентичната рецепта, която се приготвя със специалното брашно Sorgül – сорт пшеница, отглеждан в плодородните земи на Югоизточна Анадола. Този древен сорт е сред най-старите разновидности пшеница в Месопотамия и днес се възстановява чрез устойчиви земеделски инициативи.

В различните региони на Турция мантъ има различни варианти. В Истанбул най-често се поднася с леко подправено кълцано агнешко месо, гарнирано с домашно кисело мляко и поръсено със зехтин. Съществуват и варианти с кайма, както и рецепти без кисело мляко.

По време на срещата Демир говори не само за кулинарията, но и за по-широката роля на храната в обществото. „Гастрономията има силата да обединява“, подчерта тя, обръщайки внимание на връзката между храната, устойчивото развитие и общественото благополучие.

Нейният личен път към каузата започва след тежко изпитание. Когато едно от децата ѝ е едва на година и половина, лекарите откриват туморно заболяване. По думите ѝ именно тогава започва да си задава въпроси за качеството на храната, замърсяването и влиянието им върху човешкото здраве.

„Като майка на три деца започнах да се питам какво е качеството на храната, която поставяме на масата си“, споделя Демир.

Тя определи проекта за семена като „истинска революция“ и обърна внимание върху значението на хранителната сигурност и ролята на жените в земеделието, като подчерта, че около 50% от земеделските работници са жени.

Демир е първият човек в Турция, носител на подобни международни отличия, признание за повече от 25 години работа, посветена на земята, храната и устойчивото земеделие. Дейността ѝ е насочена към решаването на обществени проблеми чрез гастрономията, включително интеграцията на мигранти и подкрепата на местните общности.

Тя е сред основателите на първия социален кооперативен модел в Турция – Кооператив за земеделско развитие „От земята до трапезата“, който работи за възстановяването и популяризирането на сорта пшеница Соргюл и изгражда екосистема от над 170 земеделски производители.

След разрушителното земетресение през 2023 г. Демир създава обществената кухня „Гьонюл Мутфагъ“ в Хатай и Искендерун, която и днес продължава да подпомага местните жители, с особен акцент върху храненето на ученици.

Шеф-готвачът развива и инициативи в областта на регенеративното земеделие чрез проект за управление на биоразградими отпадъци, който превръща плодови и зеленчукови отпадъци в компост за подобряване качеството на почвите и подпомагане на устойчивото производство на храни.

През април 2025 г. Ебру Байбара Демир е назначена за член на Президентския съвет по социални и младежки политики.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com