МРРБ дава 5,2 млн. евро за защита от пожари по границата с Турция

Почти 5,2 млн. евро ще бъдат вложени в модерна техника, обучения и по-добра координация за защита от пожари и природни бедствия в пограничния регион между България и Турция. Средствата се осигуряват по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 г., управлявана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът FLAMESHIELD ще обхване службите за пожарна безопасност, местните власти, доброволци и турски партньори, като целта е по-бърза и по-ефективна реакция при горски пожари. Очаква се новият капацитет да повиши безопасността на около 290 000 души и да осигури защита за 588 200 хектара обща територия между двете държави.

Нов договор за пожарната и пограничните общини

Договорът за изпълнение беше връчен на церемония в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Директорът на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ Десислава Георгиева го предаде на главен комисар Александър Джартов в присъствието на кметовете на Свиленград, Тополовград и Болярово - Атанас Карчев, Божин Божинов и Христо Христов.

Проектът FLAMESHIELD - „Повишаване на капацитета за превенция и реакция при бедствия в трансграничния регион на България и Турция“ - се изпълнява от ГДПБЗН в партньорство с национални, регионални и местни органи от Турция и с общините Свиленград, Тополовград и Болярово.

„Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е най-активният бенефициент по трансграничните ни програми. В момента изпълняваме 4 ключови договора по 4 програми на обща стойност 18 млн. евро“, заяви Десислава Георгиева.

По думите ѝ тези проекти са част от общите усилия със съседните държави за отговор на едно от най-сериозните предизвикателства на Балканите през последните години - горските пожари и природните бедствия, които обхващат все повече територии и нанасят все повече щети.

Техника, обучения и превенция вместо закъсняла реакция

МРРБ поставя акцент не само върху закупуването на техника, а и върху превенцията, съвместните учения и обучението на хора, които първи трябва да реагират при кризи. Според Георгиева именно този интегриран подход дава най-добър резултат при овладяване на природни стихии, особено в труднодостъпни терени.

„Проектът с Турция е още един пример как европейското териториално сътрудничество дава решения на общите ни проблеми. Особено ценен е интегрираният подход, който съчетава купуването на модерно оборудване със съвместни учения и обучения на доброволци и професионалисти“, каза тя.

Георгиева подчерта, че след реализацията на проекта спасителните служби ще могат да изпреварват събитията, защото фокусът е върху превенцията и наблюдението с модерна техника.

„Над триста хиляди души от пограничния регион ще се чувстват още по-защитени и по-подготвени благодарение на нашата инвестиция“, заяви още тя.

По думите ѝ включването на общините е особено важно, защото местните власти са на първа линия при пожари и бедствия и могат да осигурят по-бърза реакция на място.

Какво ще бъде купено за България

По проекта пожарната ще получи три тежки верижни машини за противопожарни просеки и отваряне на пътища в труднодостъпни горски райони. Това е техника, която е особено важна при пожари в пресечени терени, където стандартните автомобили трудно достигат.

Ще бъдат доставени и 325 комплекта защитно оборудване за горски пожари, 30 водни танкера с вместимост 4 тона за 30 села, два верижни трактора с две ремаркета за транспортиране на тежка техника, както и радиокомуникационни системи.

Общините Свиленград, Тополовград и Болярово ще закупят по един офроуд специализиран автомобил с пожарогасителен модул и комплекти предпазни средства. Така местните екипи ще могат да реагират по-бързо още в първите часове при възникване на пожар или друго бедствие.

Проектът предвижда още разработване на съвместни стандартни оперативни процедури и трансгранични планове за реагиране. Ще бъдат изготвени анализи на риска от пожари и карти на уязвимите райони, включително в 30 гранични села.

Доброволци, местни екипи и по-добра координация

FLAMESHIELD залага сериозно и на хората, които ще работят със закупената техника. Предвижда се обучение на 120 доброволци и екипи за първа помощ, както и създаване на местни противопожарни екипи от около 200 души.

Ще бъде модернизирана и системата за проследяване на доброволците, за да се подобри координацията при реални бедствия. Това е ключов елемент, защото при големи пожари често най-важни са бързата комуникация, ясното разпределение на задачите и безопасността на хората на терен.

Главен комисар Александър Джартов отбеляза, че през последните години България все по-често се сблъсква с пожари и наводнения, а климатичните промени ще засилват тези предизвикателства.

„Предизвикателствата, които ще се засилват заради климатичните промени, изискват от нас да имаме координирани усилия по какъв начин да се справяме по-добре. Проектът ще ни даде възможност да изградим култура на превенция, включително сред децата. Ще имаме и възможност за допълнителна техника, за да осигурим по-безопасна среда“, посочи той.

Турските партньори също купуват техника

Турските партньори по проекта също ще инвестират в оборудване за реакция при пожари и бедствия. Предвидени са защитни комплекти за доброволци при горски пожари, водни танкери, верижни трактори, радиокомуникационни системи и дрон за въздушно наблюдение.

Ще бъде закупено и специализирано оборудване за търсене и спасяване, офроуд 4x4 автомобил, микробус за логистика, ИТ оборудване за анализ на данни и управление при бедствия, GPS и нивелиращ комплект за картографиране на терена.

Целта е трансграничният район да има по-добра оперативна готовност, по-висока мобилност, по-голяма безопасност за персонала и доброволците и възможност за по-бърза и по-ефективна реакция при бедствия.

Програмата с Турция вече е почти изцяло договорена

Десислава Георгиева отбеляза, че това е последният договор по настоящата програма за сътрудничество с Турция. С него общият размер на договорените средства достига 29 млн. евро, или 98% от бюджета на програмата.

Средствата се инвестират в различни инициативи с ефект за хората в трансграничния регион - конкурентоспособност, зелен преход, справяне с нелегалната миграция, развитие на туризма и други дейности.

Така проектът за пожарна безопасност става част от по-широката рамка на европейското териториално сътрудничество, в която България и Турция търсят общи решения за общи рискове - от природни бедствия до защита на хората, инфраструктурата и природата в пограничните райони.

