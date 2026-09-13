Пожарна тревога за България в разгара на лятната жега
Около 87 нарушители вече са установени за неспазване на разпорежданията на огнеборците
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Около 87 нарушители вече са установени за неспазване на разпорежданията на огнеборците
Дъждът невинаги спасява – ето кои са най-разпространените заблуди
Одитът ще проследи как са изразходвани средствата за горските пожари в периода 2024–2026 г.
Двете страни ще пазят 588 200 хектара с нова техника, обучения, доброволци и общи планове за реакция при бедствия
Предупреждават за риск от падащи предмети и инциденти
За отстраняване на нарушенията са издадени 64 протокола с резултатите от проверките
Обектите се проверяват за спазване на изискванията за пожарна безопасност
По повод професионалния празник на огнеборците в Кърджали започна Седмица на пожарната безопасност. В дните до 14 септември гражданите могат да пос...
Благоевград. Заседание на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб се проведе в областната уп...