Нетаняху с огнена реч в ООН: Делегати напуснаха залата, той ги нарече „морални страхливци“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху категорично отхвърли обвиненията, че страната му извършва геноцид в ивицата Газа. Това стана по време на речта му в общите политически дебати на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Нетаняху защити действията на страната си с аргумента, че Израел се намира във война и предприема мерки за защита на цивилното население. Той посочи като пример доставките на хуманитарна помощ и ваксини срещу полиомиелит за населението в Газа.

Израелският премиер заяви още, че страната му води война на седем фронта, но е изправена и пред „осми фронт“ – международна кампания за дезинформация срещу Израел.

Делегати напуснаха залата

Още преди Нетаняху да започне речта си, десетки делегати напуснаха залата на Общото събрание в знак на протест. При излизането му на трибуната се чуха както аплодисменти, така и освирквания.

Реакцията на израелския премиер беше остра.

„Ако в тази зала все още има морални страхливци, които не са напуснали, нека го направят сега“, заяви той.

Палестинската делегация предварително беше призовала останалите представители да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест.

Нетаняху отвърна, че Израел защитава и много от държавите, чиито представители са напуснали залата.

Нетаняху атакува и кмета на Ню Йорк

Сред мишените в речта на Нетаняху беше и кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани – дългогодишен критик на израелските военни действия в Газа.

Израелският премиер обвини Мамдани, че с позициите си допринася за чувството за несигурност сред част от еврейската общност в Ню Йорк. Мамдани от своя страна многократно е наричал Нетаняху „военнопрестъпник“ и е определял действията на Израел в Газа като геноцид.

Иран в центъра на речта

Нетаняху отдели значително внимание и на Иран. Той заяви, че решението за ударите срещу иранските ядрени съоръжения е било едно от най-лесните, които е вземал като премиер.

По думите му редица чуждестранни лидери са му благодарили насаме за действията на Израел срещу иранската ядрена програма. Това е твърдение на Нетаняху, което не беше независимо потвърдено в речта.

„Един ден, а може би този ден не е далеч, иранският народ ще бъде свободен“, заяви Нетаняху, определяйки режима в Техеран като заплаха.

Израелският лидер отправи специални благодарности към американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че Израел няма по-голям партньор в сегашната конфронтация.

Нетаняху засегна и критиките срещу израелската политика на Западния бряг. По думите му насилието от страна на заселници е дело на ограничена група нарушители на закона, а международните медии му придават несъразмерно голямо значение.

Той атакува и Франция и Великобритания за критиките им към израелската политика, като противопостави тези позиции на колониалното минало на двете държави.

Израелският премиер завърши речта си с посланието, че страната му ще продължи да се защитава и ще победи, защото, по думите му, „няма друг избор“.

Докато Нетаняху говореше пред Общото събрание, пред централата на ООН в Ню Йорк се проведоха протести срещу присъствието му.