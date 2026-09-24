Мигрантският натиск в Европа: Рекорд в Ламанша, под земята в Сеута откриха десетки хора

Само за един ден 781 мигранти са достигнали Великобритания с 10 малки лодки през Ламанша – най-високият дневен брой от началото на 2026 г. В същото време в испанския анклав Сеута пожар доведе до неочаквано откритие – десетки мигранти са живеели в импровизиран лагер в стар подземен военен тунел.

По предварителни данни на британското вътрешно министерство 781 души са прекосили Ламанша в сряда, 23 септември. Така общият им брой от началото на годината достига 18 565 души. Въпреки рекорда за отделен ден, преминаванията през 2026 г. остават с 42% по-малко спрямо същия период на миналата година, когато са били регистрирани 32 188 души.

Дневният резултат е най-високият от 20 декември 2025 г., когато Великобритания регистрира 803 пристигнали. Предишният максимум за настоящата година беше на 29 юли – 752 души с девет лодки.

Британското правителство заяви, че постигнатият през тази година напредък в борбата с преминаванията с малки лодки е „безспорен“, но призна, че са необходими още действия за ограничаване на трафика.

Пресичанията на Ламанша обикновено зачестяват при по-топло време и спокойно море. Маршрутът обаче остава изключително рисков, тъй като Ламаншът е сред най-натоварените морски пътища в света.

Темата продължава да предизвиква остри политически спорове във Великобритания. Опозицията критикува действията на правителството и настоява за значително по-твърди мерки срещу незаконната миграция, включително ускорено връщане на хора, които нямат право да останат в страната.

Пожар разкри подземен лагер в Сеута

Междувременно в испанския автономен град Сеута пожарникари направиха необичайно откритие. При сигнал за пожар те попаднали на импровизиран мигрантски лагер в стара подземна военна галерия.

Според местните служби в тунела са живеели между 30 и 50 души при изключително тежки условия. Съоръжението свързва района на плажа Сарчал с днешния университетски кампус и от години не се използва. Входовете му са били зазидани, но един от тях е бил разбит.

Огънят е тръгнал от малък преносим уред за готвене. Пламъците са унищожили голяма част от вещите в тунела. Сред намереното са били и плавници, каквито се използват при опити за достигане до испанска територия по вода. Няма пострадали, тъй като хората са напуснали галерията преди пристигането на пожарникарите.

Близо 30 души натъпкани в два имота

Същия ден испанската полиция съобщи и за разкриването на два имота в Сеута, използвани за укриване на 28 мигранти, сред които и трима непълнолетни.

Единият имот, в квартал „Принсипе“, все още бил в строеж. В него нямало течаща вода и електричество, липсвали нормална вентилация и кухня, а хората спели върху матраци, поставени направо на пода. Вторият обект се намирал в Лома Колменар и също бил използван за временно укриване на мигранти.

Според разследващите собствениците и хората, управлявали двата обекта, са получили над 10 000 евро от началото на миграционната криза в Сеута. Част от мигрантите са плащали престоя си и с труд по ремонтите на помещенията.

Откритията идват на фона на продължаващия миграционен натиск върху Сеута след масовото преминаване на границата от Мароко в края на юли. На 18 септември испанските власти предприеха операция за преместване на мигранти от импровизираните лагери по плажовете към временни центрове за настаняване.