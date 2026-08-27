Почина един от най-големите касапи в Европа

Бившият командир на армията на босненските сърби Ратко Младич е починал, съобщава сръбската телевизия „Информер“, цитирана от Ройтерс.

Новината идва на фона на тежкото му здравословно състояние и само дни след като Хагският механизъм отхвърли искането му за предсрочно освобождаване, предаде БТВ.

Младич излежава доживотна присъда в Хага за ролята си във войната в Босна и Херцеговина. Международният трибунал за бивша Югославия го призна за виновен по обвинения, сред които геноцид, преследване, убийства, депортиране и други престъпления срещу човечеството.

В последните дни състоянието на 83-годишния Младич беше определяно като изключително тежко. Семейството му настояваше той да бъде освободен по хуманитарни причини и да бъде лекуван в Сърбия. Властите в Хага обаче не уважиха искането.

Последното решение на Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали беше обявено на 27 август. Съдът отхвърли искането за предсрочно освобождаване, като според информацията на БТА очакваната смърт сама по себе си не е била приета като основание за освобождаването му.

Ратко Младич беше един от най-високопоставените военни командири по време на войната в Босна и Херцеговина през 90-те години. Името му е свързано с едни от най-тежките престъпления по време на конфликта, включително клането в Сребреница през 1995 г., определено от международните съдилища като геноцид.

Младич беше арестуван в Сърбия през 2011 г. след години на укриване и беше предаден на Международния трибунал в Хага. През 2017 г. съдът го осъди на доживотен затвор, а през 2021 г. присъдата беше окончателно потвърдена.