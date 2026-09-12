Почина един от най-големите касапи в Европа
Ратко Младич е издъхнал в затвора
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Ратко Младич е издъхнал в затвора
Спецчасти застреляха ислямисткия терорист след кървавата баня в Берлин
Повдигнати са нови обвинения срещу задържания Георги Николаев Георгиев
И как е успявал да се измъква толкова време
Терористът от Ница Мохамед Булел бил бисексуален и имал любовник на преклонните 73 г. Това разкрили разследващите във Франция, анализирайки информация...
30 години затвор отсъди кърджалийският окръжен съд за Мерт Мехмед от Джебел, който уби с брадва на 22 април миналата година майка и дете. Днес Пловди...
Димитър застава пред съда във вторник, учители даряват кръв за ранената психоложка Прокурор влезе в реанимацията на сливенската болница днес, за да п...
Видинският касапин Тихомир Трифонов, който уби и накълца на парчета 84-годишният Георги Георгиев остава в ареста, реши бургаският окръжен съд. Според...
София. 40-годишен мъж бе задържан за 72 часа зад решетките, след като заклал улично куче в Момин проход. Това съобщиха от областната дирекция на поли...
Деян Деянов намушка 60-годишната Дженифър 14 пъти преди да я обезглави с кухненски нож
Перник. Съдия изпълнители взеха имотите на пернишкия Чикатило. На търг са пуснати апартаментът, в който непълнолетният тогава Кристиян Петров закла...