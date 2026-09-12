Браво на тях! Активисти спират мигрантски поток със собствените си ръце
Сблъсъци в Дувър и Портсмут
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Сблъсъци в Дувър и Портсмут
Риши Сунак с обещание
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Имигрант е загинал от токов удар под Ламанша. Инцидентът е станал вчера, близо до входа на тунела във Франция, съобщава "Фокус". Бежанецът искал да с...
Хаотични сцени и 16-часови закъснения блокираха отново тунела под Ламанша, след като мигранти се опитаха да щурмуват влаковете. В опитите си да премин...
Мигранти отново блокираха движението на влакове под Ламанша между Франция и Великобритания. Те са били забелязани от френската страна на тунела - меж...
Туристи са блокирани от двете страни на Ламанша Настъпващият уикенд се очаква да се окаже един от най-тежките за френските и британските туристи. Вся...
120 френски полицаи от силите за борба с безредици са разположени в Кале, където стотици мигранти всекидневно се опитват да минат през тунела под Лам...
Суданец загина при поредната бежанска вълна през тунела Суданец загина при поредния мигрантски наплив към Евротунела в Кале, предаде Би Би Си. Повече...
Най- малко 2000 имигранти буквално са щурмували тунела под Ламанша, за да преминат пеш от Франция във Великобритания, предават световните медии. Опер...
Български шофьори повече от два дни не могат да мръднат от английския град Дувър и да прекосят Ламанша с ферибот. За проблема алармира в събота вечерт...
Стотина стачкуващи пристанищни работници блокираха движението на влаковете между Франция и Англия за втори път през последната седмица. "Евростар" съо...
Париж. Запалил се камион стана причина за преустановяване на движението на влаковете "Евростар" през тунела под Ламанша между Великобритания и Франция...
Париж. Два тона наркотик бяха хванати от френските митничари под Ламанша. Униформените намерили 2104 кг от наркотика кат на изхода на тунела под Ламан...
Високоскоростните влакове минават на 40 м под Ламанша