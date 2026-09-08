Браво на тях! Активисти опитаха да спрат мигрантски лодки със собствените си ръце

Крайнодесни активисти влязоха в сблъсъци с английската полиция, след като се опитаха сами да спрат пристигането на лодки с мигранти по британските брегове.

Акциите се разиграха в пристанищата на Дувър и Портсмут, където само в неделя са акостирали над 600 чужденци. Напрежението ескалира, след като активистите блокираха пристанищата и направиха опит да спрат мигрантите още във водата.

Това се случило в момент, когато катери на „Гранична полиция“ били изпратени да окажат помощ на пристигащите лодки.

Според информацията разузнавателните служби не са разполагали с предварителни данни за подготвяните акции. Именно липсата на изпреварваща информация е допринесла за внезапното струпване на активисти и последвалите сблъсъци.

Лодка с 140 души пътувала 10 часа

Мигрантите пристигат от различни части на Африка. Сред лодките, достигнали британските брегове, е имало плавателен съд, който е прекарал цели 10 часа в морето с 140 души на борда.

Случаят предизвика остра политическа реакция в Лондон.

По време на изслушване в парламента зам.-министърът, отговарящ за полицията, отказа да посочи кой стои зад организирането на акциите. Английски медии обаче свързват протестите с Даниел Томас – бивш сътрудник на крайнодесния активист Томас Робинсън, известен с организирането на едни от най-големите антимигрантски протести във Великобритания.

Томас е създал онлайн платформа, чрез която събира свои съмишленици. Самите те са описвани като „честни, почтени, бели англичани“, голяма част от които са работници.

Сред основните им оплаквания е убеждението, че мигрантите получават спокойствие и подслон в хотели, докато чакат документите си, докато обикновените британци плащат сметката за това.

Парламентът осъди действията

Повечето политици в британския парламент осъдиха случилото се и категорично заявиха, че подобни действия не са начинът, по който трябва да се решава проблемът с нелегалната миграция.

На фона на напрежението официалната статистика показва друга тенденция – броят на мигрантите, които преминават Ламанша, е намалял с 43% през тази година.

Въпреки това от началото на 2026 г. във Великобритания са пристигнали около 17 000 души по този маршрут. Дневният брой на пристигащите е най-ниският от периода на пандемията.

Протестите – част от по-голям европейски феномен?

Случващото се във Великобритания поражда и по-широки опасения.

Има подозрения, че крайнодесните активисти могат да бъдат част от по-голям процес, който вече се наблюдава в различни части на Европа – използването на социалните мрежи за мобилизиране и радикализиране на млади хора.

Онлайн платформите позволяват на отделни активисти да събират последователи, да разпространяват посланията си и да превръщат миграцията в гориво за все по-радикални действия.