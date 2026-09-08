САЩ готви зимно затишие между Москва и Киев

Вашингтон подготвя нов подход към войната в Украйна - първо да бъде намалено напрежението през зимата, а едновременно с това да бъдат възстановени преговорите за голямо мирно споразумение. Володимир Зеленски разкри пред Аксиос, че вече се обсъждат конкретни идеи за енергетиката, износа на петрол и газ и зърнените доставки.

Украинският президент остава подозрителен към намеренията на Владимир Путин, но вижда една важна възможност - според него руският лидер има нужда от Доналд Тръмп и не иска да го разгневи точно сега.

Путин има нужда от Тръмп

Това е може би най-интересната политическа оценка на Зеленски след последната американска дипломатическа совалка между Москва и Киев. Според украинския президент Путин може и да не желае истинска деескалация, но Вашингтон разполага със средства да го притисне. „Моето усещане е, че Путин има нужда от Тръмп. Той не иска да го разстрои“, каза Зеленски.

Той допуска, че Кремъл може да има и чисто американска причина да покаже известна отстъпчивост - предстоящите междинни избори в САЩ. На въпрос дали Путин би могъл да даде на Тръмп дипломатическа победа преди вота, Зеленски отговори утвърдително.

Това превръща следващите седмици в особено важни. От една страна Русия според Киев се готви да използва още една тежка зима като оръжие. От друга - политическият календар в САЩ може да даде на Тръмп допълнителен стимул да поиска резултат сега.

Пратениците на Тръмп донесоха нови идеи

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Киев в неделя непосредствено след повече от тричасов разговор с Путин в Кремъл. Това беше първото им посещение в Украйна от началото на втория мандат на Тръмп и част от опита на Вашингтон да съживи директния дипломатически процес, замръзнал преди месеци.

Зеленски разказа, че основната задача на двамата е била да „отблокират“ преговорите. Но те не дошли само като пощальони между Москва и Киев. Американците донесли и нови предложения.

Най-важното послание, което украинският президент получил след срещата им с Путин, било: „Руснаците са готови да преговарят.“

Зеленски не приема това на доверие. Причината е проста - поведението на Русия на фронта и засилените удари срещу украинските градове не приличат на подготовка за компромис. Въпреки това той смята, че след разговора в Кремъл Путин поне е „готов да обсъжда“ идеи за раздвижване на процеса.

Първо зимата, после голямата сделка

Американската идея изглежда се движи по две успоредни релси. Първата е отново да започнат реални разговори между страните. Втората е още преди окончателното политическо споразумение да бъдат намерени практически мерки, които да направят идващата зима по-малко разрушителна.

„Има идеи около енергийните обекти и зърното, около електрическата инфраструктура и износа на петрол и газ“, обясни Зеленски.

Интересите на Русия и Украйна естествено са различни. Киев иска да предпази електроцентралите, мрежата и отоплението си от руски ракети и дронове. Москва има интерес да защити собствената си енергийна инфраструктура и способността си да продава петрол и газ.

Именно там Вашингтон търси възможна пресечна точка. Зеленски потвърди, че американският замисъл е много близо до формулата: възстановяване на политическите преговори плюс ограничени договорености, които да не позволят зимата да доведе до нова огромна ескалация.

Москва залага на студа

Украинският президент обаче е убеден, че Путин гледа на зимата не само като на сезон, а като на военно средство. „Русия наистина мисли, че тази зима може да им помогне да ни пречупят“, каза Зеленски.

Според него Кремъл се надява с тежки удари по енергийната инфраструктура и нов натиск на фронта да нанесе „силен ритник“, след който Киев да стане по-отстъпчив.

Опасенията не са теоретични. През последните седмици руските въздушни удари срещу Киев и инфраструктурата се засилиха, включително с нови високоскоростни дронове, а столицата вече изпитва прекъсвания на ток и вода. Украинците се подготвят за поредна трудна военна зима.

Но Зеленски твърди, че и Украйна разполага със средства за ответен икономически натиск. „Когато те атакуваха нашето електричество, ние блокирахме възможността им да продават петрол и газ“, каза той, имайки предвид украинските удари по руска енергийна инфраструктура.

Той предупреди и за друга опасност - ако войната засегне сериозно зърнените доставки, последствията могат да излязат далеч извън Русия и Украйна чрез скок на цените на храните и проблеми със снабдяването.

Украйна иска „зимен пакет“

Паралелно с дипломатическите идеи Вашингтон подкрепя и отделен пакет за подготовка на Украйна за студените месеци.

Той трябва да включва повече средства за противовъздушна отбрана и помощ за енергетиката. Още през юли Зеленски предупреди, че запасите от ракети-прехващачи за системите Patriot са критично важни за защитата на електроцентралите и отоплението през зимата.

Сега той подчертава, че пакетът не се изчерпва с оръжия. „Не става дума само за ракети. Става дума и за втечнен природен газ, както и за стъпки към деескалация“, каза Зеленски.

Тоест планът е Украйна едновременно да остане достатъчно силна, за да не бъде принудена към капитулация, и да има икономически и енергийни резерви, които да намалят ефекта от руския зимен натиск.

Септември и октомври стават решаващи

Зеленски очерта и конкретен дипломатически прозорец - септември и октомври. „Имаме този септември и октомври, за да намерим някакъв начин да разговаряме. Без диалог няма да имаме резултат“, каза той.

Една от възможностите е нова среща между американския и украинския екип покрай Общото събрание на ООН в Ню Йорк по-късно този месец. Обсъжда се и вариант за нов тристранен формат САЩ-Украйна-Русия, макар окончателно решение още да няма.

След разговорите в Киев Уиткоф и Къшнър трябва да докладват на Тръмп, след което американската страна ще продължи консултациите с Киев и европейските партньори.

Американските представители не крият, че засега не знаят дали може да бъде намерена формула, която едновременно да удовлетворява поне част от интересите на Москва и Киев. Предишните опити за спиране на ударите по енергийната инфраструктура многократно се проваляха.

Украйна вече е направила компромисите си

И точно тук се появява голямата пречка. Зеленски настоява, че Киев вече е стигнал границата на възможните отстъпки.

За истинска сделка Украйна иска не само прекратяване на огъня, а гаранции за сигурност и икономически пакет, който да позволи възстановяване и дългосрочна защита на страната.

Зеленски настоява и САЩ да продължи натиска чрез санкции. „Путин има нужда от пари. Путин иска пари, за да продължи войната“, заяви той.

Неговата логика е, че преговорите имат шанс само ако Москва едновременно вижда възможност да получи политически изход и усеща достатъчно икономически и военен натиск, за да не предпочете продължаването на войната.

Така новият американски план започва с нещо по-малко от мирен договор - една по-тиха зима. Но залогът е много по-голям. Ако Москва и Киев успеят да ограничат поне част от ударите, това може да се превърне в първата крачка към истински преговори.

А ако не успеят, Зеленски предупреждава какво очаква Путин - още една зима, която да направи войната толкова болезнена, че Украйна най-после да бъде принудена да отстъпи.