Москва разкри какво е станало зад вратите на Кремъл

Кремъл излезе с първа подробна оценка след продължилата 3 часа и 10 минути среща на Владимир Путин със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Москва определи разговорите като „съдържателни, конструктивни, изключително откровени и изпълнени с доверие“, а американската страна е представила редица идеи за възможни пътища към прекратяване на войната в Украйна.

След срещата Уиткоф и Къшнър отпътуваха за Киев, където днес трябва да разговарят с украинското ръководство. Доналд Тръмп предварително заяви, че двамата носят предложение, насочено към прекратяване на продължаващия повече от четири години конфликт.

Кремъл: Американците дойдоха напълно подготвени

„Американските представители бяха напълно подготвени за това пътуване. Те не само повториха интереса си от бързо прекратяване на военните действия, но също така представиха редица идеи за възможни пътища към уреждане“, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков след срещата.

По думите му разговорът е бил „конструктивен, изключително открит и белязан от доверие“. Ушаков посочи, че руската страна е представила свои оценки за ситуацията и е изразила увереност, че ще постигне поставените цели. Самият Путин в началото на срещата отбеляза пред американците, че „ситуацията, разбира се, не е проста“.

Три часа разговори - и в кабинета, и на обяд

Според Ушаков преговорите са продължили както в работния кабинет, така и по време на обяд в по-неформална обстановка. Руската страна е изложила подробно позицията си за хода на войната и ситуацията на фронта.

Кремъл заяви, че е посочил пред американската делегация успехите, които според Москва руската армия постига на бойното поле, и увереността на руското ръководство в изпълнението на поставените цели. Уиткоф и Къшнър от своя страна са изложили редица собствени съображения за възможното уреждане на конфликта.

Уиткоф и Къшнър ще занесат чутото в Киев

Ушаков съобщи, че двамата американски представители са обещали да използват информацията, получена в Москва, по време на разговорите си в украинската столица. След срещата с Путин те отпътуваха за Киев, където се очаква да разговарят с президента Володимир Зеленски.

Това е първото посещение на Уиткоф и Къшнър в Украйна. Последната им известна визита в Москва беше през януари, когато отново разговаряха с Путин.

В Москва е бил и човекът, който отговаря за санкциите

Според Аксиос американската делегация е била по-широка от Уиткоф и Къшнър. В Москва са пристигнали представители на Съвета за национална сигурност на Белия дом, Държавния департамент и Министерството на финансите на САЩ, за да участват в обсъждането на предложенията за мирно уреждане.

Сред тях е бил и Джийн Ланг, изпълняващ длъжността ръководител на санкционната политика в американското Министерство на финансите. Той е участвал в подготвителна среща с руския представител Кирил Дмитриев, но не е присъствал на самия разговор с Владимир Путин. Присъствието му според Аксиос показва, че американските санкции срещу Русия също са били част от обсъжданията около мисията.

Представител на Белия дом е заявил пред изданието, че Вашингтон се надява американската делегация да проведе „също толкова продуктивни срещи“ и в Киев.

Москва и Киев остават далеч един от друг

Ройтерс отбелязва, че дипломатическата мисия се провежда след десет дни на особено интензивни въздушни удари. Русия атакува Киев денонощно с ракети и дронове, като в петък беше поразена и централата на Службата за сигурност на Украйна.

Украйна от своя страна през лятото нанесе поредица от удари по руски рафинерии, петролни терминали и складове, включително обекти на онлайн търговеца Wildberries. Зеленски заяви, че Киев е готов да се въздържа от удари по Москва до понеделник.

Ройтерс подчертава, че Русия и Украйна продължават да бъдат далеч една от друга по въпроса как да приключи войната - най-смъртоносният военен конфликт в Европа след Втората световна война.

Източник близо до Кремъл: Путин иска още територия

Човек, близък до Кремъл, заявил пред Ройтерс още преди да стане известно пътуването на американските пратеници, че Путин продължава да е решен да завземе допълнителни украински територии.

„Няма шанс да бъде постигнато споразумение за фронтовата линия, докато Путин не приключи с установяването на контрол върху останалата част от Донецка област“, заявил източникът. Според него руският президент, въз основа на докладите на своите командири, вярва, че това може да бъде постигнато до края на годината.

Западни военни анализатори, цитирани от Ройтерс, смятат подобна перспектива за малко вероятна заради бавния темп на руското настъпление. Украйна отказва да се откаже от територии, които продължава да защитава, и определя подобни условия като равносилни на капитулация.

Позицията на Путин остава „непоклатима“

В петък Кремъл отново заяви, че позицията, изложена от Путин преди две години, остава „непоклатима“. Москва настоява Украйна да се откаже от цялата територия на четири области, за които Русия претендира, както и от плановете си за членство в НАТО.

Тези искания остават сред основните въпроси, по които позициите на Москва и Киев се разминават. След разговорите в Кремъл американската мисия продължава в Киев, където Уиткоф и Къшнър трябва да представят резултатите от срещата с Путин и предложенията, обсъждани в Москва.