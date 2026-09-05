Светът в очакване: Уиткоф и Кушнер се срещат с Путин

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, ще се срещнат с руския президент Владимир Путин, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде NEWSMAX. Двамата пратеници пристигнаха днес в Москва. Песков уточни, че „не се говори за нови идеи“ за прекратяване на конфликта.

Лидерите на Русия и Украйна се споразумяха в събота да преустановят ударите по столиците на другата страна, докато американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провеждат разговори, за да се опитат да съживят застоялия опит за прекратяване на войната в Украйна.

„Путин нареди да не се извършват удари срещу Киев в продължение на три дни, считано от полунощ днес“, заяви Песков пред руската информационна агенция ТАСС.

Пътуването на пратениците идва в момент, когато двете страни ескалират въздушните атаки, около 4 години и половина след нахлуването на Кремъл в съседната държава. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е готова да спре ударите срещу Москва до понеделник. Той каза, че е разговарял в събота следобед с американската делегация след пристигането им в Москва.

„Отсега до края на събота, както и в неделя и понеделник, Украйна е готова да се въздържи от удари по Москва и очакваме руснаците да направят същото по отношение на Киев“, каза той. В петък той призова Русия да отвърне със същото за спирането на въздушните удари.

Натискът на Вашингтон за прекратяване на боевете, който вече е в петата си година, загуби инерция, тъй като вниманието на САЩ през последните шест месеца е съсредоточено върху войната им с Иран. Последното известно посещение в Москва на Уиткоф и Кушнер, зетят на президента Доналд Тръмп, беше през януари, когато те се срещнаха с Путин в Кремъл. Те никога преди това не са посещавали Киев.

Пратениците бяха посрещнати на летището в Москва от руския пратеник Кирил Дмитриев, съобщи ТАСС. Дмитриев сподели снимки от срещата си с американската делегация при слизането им, заедно с надписа „Добре дошли в Москва, миротворци“.

С влошените мирни усилия, Русия засили атаките си срещу Киев и други градове, като напоследък безмилостните бомбардировки продължиха и през деня, възползвайки се от недостига на системи за противовъздушна отбрана в Украйна.

В петък руски дрон удари една от най-важните правителствени сгради в Киев - централата на Службата за сигурност на Украйна, известна като СБУ, която е една от агенциите, участващи в извършването на операции за дълбоки удари в Русия.

Далечните удари на Украйна засегнаха руски военни съоръжения, петролни рафинерии и центрове за електронна търговия, целящи да подкопаят военните усилия и икономиката на Кремъл, както и да накарат обикновените граждани да усетят последствията от войната.

Въздушната война между Русия и Украйна се засили, тъй като войските се затрудняват да напреднат по 775-километровата фронтова линия. Русия напоследък използва бързолетящи дронове с реактивен двигател, а повтарящият се вой на сирени за въздушна тревога се превърна в част от ежедневието в Киев.

В публикация в социалните мрежи в събота Зеленски заяви, че Русия е извършила нощни удари по международните летища Киев и Бориспол и свърза атаката с планираното посещение на САЩ.

„Очевидно е, че тези руски удари по летищата са реакция на дискусиите и подготовката за възможността американската страна да използва самолет за пътуване до Украйна“, каза той.

„Взехме под внимание този руски ход и следващата седмица ще коригираме съответно дейността си по отношение на руското въздушно пространство, което стана опасно заради нашите дронове и ракети в небето. Разбира се, няма и няма да има заплахи за дипломацията от наша страна.“

Руски атаки убиха петима души и раниха още петима в промишлен обект в южната част на Украйна, съобщи началникът на местната военна администрация Александър Ханжа. Той описа убитите като служители на обекта. „Ключар, електротехник, водопроводчик и машинист. Хора с мирни професии. Те просто работеха на смяна. Вършеха си работата, когато вражески ракети прекъснаха живота им“, каза той.

62-годишен мъж е ранен, а няколко къщи и жилищен блок са повредени при отделна атака в област Никопол в региона, каза Ханжа.

В изявление от събота руското Министерство на отбраната заяви, че е извършило удари по два металургични завода в региона, определяйки ги като „основни доставчици на метални изделия за военното производство на Украйна“.

Още двама души бяха ранени при нощното руско нападение срещу Киевска област на Украйна, съобщи Тимур Ткаченко, началник на регионалната военна администрация. В област Бориспол пожар, предизвикан от удар, частично унищожи девететажна жилищна сграда.

Руските сили също така многократно са ударили с дронове търговски център в южната част на Николаевска област през нощта, повреждайки търговски обекти и предизвиквайки пожари, съобщиха украинските държавни служби за извънредни ситуации. 72-годишен мъж и 17-годишно момиче са ранени.

Екипите за спешна помощ, реагирали на инцидента, многократно са били принуждавани да се оттеглят на сигурно място поради заплахата от по-нататъшни удари, връщайки се винаги когато условията позволяват, съобщиха службите за спешна помощ.

Русия е изстреляла балистични ракети от Ростовска и Воронежска област и е разположила 167 ударни дрона през нощта, съобщиха украинските военновъздушни сили. Дроновете са включвали самолети тип „Шахед“ – около половината от тях с реактивен двигател – както и „Геран“ и дронове-примамки. Украинските системи за противовъздушна отбрана са свалили или потушили 128 дрона, според военновъздушните сили.

На други места, украински атаки раниха трима души, включително 14-годишно момиче, в граничния район на Русия Белгород, съобщиха местни власти.

В изявление руското Министерство на отбраната заяви, че неговите сили са свалили 53 украински дрона през нощта.