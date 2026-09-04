Русия удари центъра на Киев. Дрон влезе в директорския кабинет на СБУ

Русия нанесе удар с дрон по фасадата на централата на Службата за сиурност на Украйна (ФСБ) в центъра на Киев, недалеч от от метростанция "Золотие Ворота", съобщава "Украинская правда", като се позовава на очевидци и съобщение от кмета на украинската столица Виталий Кличко. Дронът е ударил офиса на началника на СБУ Олександър Поклад. Президентът Володимир Зеленски обяви това след разговор с него.

"За съжаление, руски дрон удари централната сграда на СБУ на улица "Володимирска" в Киев, срещу катедралата "Света София". Всички служби за спешна помощ са на място. Всички пострадали ще получат необходимата помощ. Дронът е бил насочен директно към офиса на началника на СБУ в тази сграда", подчерта Зеленски.

Президентът добави, че е "инструктирал Поклад адекватно, значително и, ако е възможно, да отразява руския отговор на този удар, след като всичко е подготвено".

"Нашите военни ще подкрепят този отговор", заяви Зеленски.

Очевидци отбелязват, че около 15:30 се чува взрив, след което от района Золотие Вороти започва да се издига стълб гъст дим.

Кличко съобщи, че в Шевченковски район е избухнал пожар, след като дрон се е разбил върху покрива на необитаема сграда. "Спешни служби се отправят към мястото на инцидента", добави той.

По-късно той написа, че една жертва е хоспитализирана.

Веригата кафенета "Завъртайло" заяви, че заведението им, разположено близо до катедралата "Света София", е разрушено.

Преди това, канали за мониторинг съобщиха за движението на няколко дрона над града.

Според информация на украинският ТВ канал Liga.net, дронът е бил прицелен директно към кабинета на временния директор на СБУ Олександр Поклад.