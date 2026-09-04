Си Цзинпин готви бизнес десант във Вашингтон. Големият залог е 24 септември

Китайският президент Си Цзинпин подготвя голяма бизнес делегация за посещението си във Вашингтон и срещата с Доналд Тръмп на 24 септември, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама източници, запознати с подготовката. Ходът е необичаен, защото китайският лидер рядко води със себе си големи групи корпоративни ръководители, а през последните години отношенията между Пекин и частния бизнес преминаха през сериозно охлаждане.

Същевременно китайските компании се сблъскват с все по-строги ограничения в САЩ. Въпреки това Пекин очевидно иска да покаже готовност за ново раздвижване на търговските и инвестиционните отношения.

Необичаен ход от Си Цзинпин

Ройтерс не е успяла да установи кои точно китайски бизнес лидери ще бъдат включени в делегацията. Самият факт, че се подготвя подобно присъствие, обаче привлича внимание, защото след 2020 г. Пекин затегна регулациите срещу технологичния, образователния и имотния сектор, а редица известни предприемачи загубиха част от предишното си влияние.

Според един от източниците целта е Китай да демонстрира готовност да подкрепи инвестициите и търговията със САЩ. Паралелно с това бизнес присъствието може да даде на Белия дом възможност да представи конкретни икономически резултати преди междинните избори.

Последният подобен спектакъл беше през 2015 г.

Си Цзинпин за последно пристигна в САЩ със значителна бизнес делегация през 2015 г. Тогава с него бяха основателят на „Алибаба“ Джак Ма, създателят на „Тенсент“ Пони Ма, както и ръководители на големи китайски банки и държавни компании.

Посещението донесе и впечатляващ икономически резултат. Китай подписа споразумение за 38 млрд. долара за покупката на 300 самолета „Боинг“, а Си проведе срещи с водещи фигури от американската технологична индустрия, сред които Тим Кук от „Епъл“, Марк Зукърбърг от „Мета“ и основателят на „Амазон“ Джеф Безос.

Този път климатът е съвсем различен

През последното десетилетие средата за китайския бизнес в САЩ стана значително по-трудна. Вашингтон наложи 100% мито върху китайските електромобили, въведе ограничения върху вноса на чуждестранни дронове, рутери и роботи и принуди китайската компания зад ТикТок да продаде американския си бизнес.

Големи китайски технологични компании бяха включени и в американския Entity List заради опасения за националната сигурност, както и в черни списъци на Пентагона. Това прави евентуалните нови китайски инвестиции и сделки далеч по-сложни от времената на предишната голяма бизнес визита на Си.

Тръмп вече показа същата тактика в Китай

За разлика от китайския лидер Доналд Тръмп многократно е използвал големи бизнес делегации при посещенията си в Китай. Така беше през 2017 г., а според източниците на Ройтерс и през май тази година американският президент е пристигнал с 18 водещи корпоративни ръководители.

Сред тях са били главният изпълнителен директор на „Енвидиа“ Дженсън Хуанг и Илон Мъск. Целта е била американските компании да получат по-добър достъп до китайския пазар.

„Усещането ми е, че китайците ще подхождат по-целенасочено към ролята на тези представители на бизнеса и към включването им в делегацията“, коментира Скот Кенеди от Центъра за стратегически и международни изследвания. Според него присъствието на корпоративните ръководители може да се окаже „наистина ценно“.

Голям пробив обаче засега не се очаква

Въпреки бизнес подготовката очакванията за срещата между Си и Тръмп остават умерени. Три източника на Ройтерс твърдят, че създаденият през май Съвет по инвестициите едва ли ще постигне значими резултати именно заради неблагоприятната среда за китайски вложения в САЩ.

Пекин и Вашингтон все още спорят и кои продукти могат да бъдат определени като „нечувствителни“ в рамките на двустранния Съвет по търговията. Обсъждат се около 10 категории чувствителни стоки, но списъкът може да бъде променен до срещата на върха.

Редкоземните елементи са сред големите американски цели

За Вашингтон един от основните приоритети е Китай да издаде повече лицензи за износ на редкоземни елементи към американски компании. Тези суровини са ключови за технологичната, автомобилната, енергийната и отбранителната индустрия.

Американската администрация настоява и Пекин да изпълни ангажиментите от договореността в Пусан през октомври миналата година. Тогава беше постигнато едногодишно търговско примирие и бяха временно спрени част от ограниченията върху износа и митата, но Вашингтон твърди, че Китай не изпълнява изцяло договореното.

Пекин иска ново намаляване на митата

Китай от своя страна настоява за допълнително облекчаване на американските мита. Министерството на търговията в Пекин съобщи през юли, че двете страни обсъждат взаимно намаляване на тарифите върху стоки за около 30 млрд. долара.

През февруари Върховният съд на САЩ отмени митата върху китайски стоки, въведени чрез Закона за международните извънредни икономически правомощия. Впоследствие Вашингтон наложи глобална тарифа от 10% върху вноса, което отново остави сериозна част от търговския спор нерешена.

Подготвят и сделки в земеделието

Американският търговски представител Джеймисън Гриър вече даде сигнал, че по време на срещата на върха могат да бъдат обявени конкретни договорености. По думите му САЩ и Китай ще направят „някои съобщения в областта на селското стопанство и нетарифните бариери“, макар подробности засега да няма.

Преди срещата на Си Цзинпин и Доналд Тръмп предстои и ключова подготвителна среща. Американският финансов министър Скот Бесънт, Гриър и китайският вицепремиер Хъ Лифън трябва да разговарят в началото на септември, за да уточнят конкретните резултати, които двете страни ще опитат да постигнат във Вашингтон. Ройтерс посочва, че точната дата и място на тези разговори все още не са установени.