Си Цзинпин готви бизнес десант във Вашингтон. Големият залог е 24 септември
Китайският лидер рядко пътува с корпоративни шефове, а сега Пекин подготвя необичаен жест към Тръмп и американския пазар
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Китайският лидер рядко пътува с корпоративни шефове, а сега Пекин подготвя необичаен жест към Тръмп и американския пазар
Подписваме споразумения за малкия бизнес и инвестиции Премиерът Бойко Борисов ще води бизнес делегация от над 15 фирми при визитата си в Иран. Това с...
Посланикът на Аржентина у нас Н.Пр. Гийермо Асрак и председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъдиха подготовката и програмата на бизнес делегация в Арж...