Всичко за Бизнес Делегация

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Борисов води 15 фирми в Иран

Борисов води 15 фирми в Иран

Подписваме споразумения за малкия бизнес и инвестиции Премиерът Бойко Борисов ще води бизнес делегация от над 15 фирми при визитата си в Иран. Това с...

05 юли | 6:50
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Бизнес делегация в Аржентина

Бизнес делегация в Аржентина

Посланикът на Аржентина у нас Н.Пр. Гийермо Асрак и председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъдиха подготовката и програмата на бизнес делегация в Арж...

20 януари | 19:10
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