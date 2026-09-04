Алтернатива за Германия разкри първата си мярка, ако вземе властта

Германия се готви за едни от най-напрегнатите регионални избори от години. Само два дни преди вота в източната провинция Саксония-Анхалт водещият кандидат на „Алтернатива за Германия“ Улрих Зигмунд обеща, че ако партията поеме властта, още в първия си ден ще започне въвеждането на задължителна работа за търсещите убежище, предаде ДПА.

Залогът е много по-голям от управлението на една провинция - социологическите проучвания дават на АзГ между 41% и 43%, а партията никога досега не е управлявала нито една от 16-те германски провинции. Последният сондаж на ZDF поставя АзГ на 41% срещу едва 23% за ХДС.

Това може да стане за един ден

35-годишният Зигмунд представи задължителната работа за търсещите убежище като една от мерките, които могат да бъдат приложени практически веднага след влизането му във властта. Пред телевизия „Велт“ той заяви, че е необходимо единствено постановление на вътрешното министерство.

„На теория това би трябвало да отнеме само един ден, след което можем да започнем да я прилагаме“, каза кандидатът на АзГ. Мярката присъства както в предизборната програма на партията, така и в нейния план от 10 точки за първите 100 дни.

Планът предвижда трудоспособни търсещи убежище да бъдат включвани в дейности в приемните центрове и общините, включително по почистване и поддръжка. Германското законодателство за помощите за търсещи убежище вече допуска определени задължения за труд при конкретни условия, което АзГ възнамерява да използва като правна основа.

От 20,8% до над 40% за пет години

Истинската сензация обаче е размерът на подкрепата за партията. На изборите през 2021 г. АзГ получи 20,8%, докато ХДС спечели убедително с 37,1%. Пет години по-късно съотношението практически се е обърнало - ZDF измерва 41% за АзГ и 23% за ХДС.

Друго последно проучване - на Infratest dimap за ARD - дава дори 42% за АзГ срещу 22% за ХДС. INSA измерва 43%. Разликите между отделните сондажи са малки по една ключова точка - АзГ води с огромна преднина, но абсолютното мнозинство остава несигурно.

Именно абсолютното мнозинство е решаващо за Зигмунд. Той заявява, че иска да стане министър-председател без коалиционен партньор, докато останалите големи германски партии продължават да отказват управление с АзГ.

„Защитната стена“ може да се окаже последната преграда

В Германия това политическо изолиране на АзГ е известно като Brandmauer - „защитната стена“. ХДС, социалдемократите, Зелените и Левицата досега отказват коалиции с партията както на федерално, така и на регионално равнище.

Ако АзГ не получи над половината места в парламента, тази бариера вероятно ще остане решаваща. Последното проучване на ZDF показва, че мнозинство без АзГ все още математически е възможно чрез комбинация от ХДС, Левицата, ГСДП и Зелените, макар подобен съюз да събира партии с много сериозни политически различия.

Има и любопитен контраст. Макар АзГ да води убедително като партия, при директен избор между двамата кандидати за премиер проучването на ZDF дава 48% предпочитание за настоящия министър-председател Свен Шулце от ХДС срещу 34% за Зигмунд. В същото време друг сондаж показва много по-изравнена лична надпревара, което допълнително подчертава несигурността преди неделния вот.

Защо имиграцията е силна тема, но провинцията има ограничени правомощия

Зигмунд поставя миграцията в центъра на кампанията, но ако стигне до властта, няма да може самостоятелно да променя германската имиграционна политика. Федералното устройство оставя основните решения за имиграцията, външната политика, отбраната и федералното данъчно облагане в ръцете на правителството в Берлин.

Провинциалното правителство обаче има значителни правомощия при прилагането на част от правилата, управлението на приемните центрове, образованието, полицията, културата и редица административни процедури. Затова обещанието за задължителна работа е избрано като мярка, която според АзГ може да бъде реализирана на провинциално ниво.

Една малка провинция с огромен политически залог

Саксония-Анхалт е само една от 16-те германски провинции, но изборите на 6 септември са следени в цялата страна. АзГ е определена от местната служба за защита на конституцията като „потвърдено крайнодясно екстремистка“ организация, а въпреки това подкрепата й в провинцията се е удвоила за пет години.

Около една четвърт от анкетираните в последното изследване на ZDF все още не са сигурни дали и за кого ще гласуват. Затова и социолозите подчертават, че стойностите са моментна снимка, а не окончателна прогноза. Но два дни преди вота всички големи проучвания показват едно и също - АзГ влиза в изборите като безспорен фаворит, а Германия очаква дали за първи път партията ще се доближи реално до управление на федерална провинция.