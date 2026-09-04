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Алтернатива за Германия разкри първата си мярка, ако вземе властта

Улрих Зигмунд иска задължителна работа за търсещите убежище, докато партията му почти удвоява резултата си отпреди пет години

Алтернатива за Германия разкри първата си мярка, ако вземе властта
Снимка: ДПА
04 сеп 26 | 16:13
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Иван Ватахов Иван Ватахов

Германия се готви за едни от най-напрегнатите регионални избори от години. Само два дни преди вота в източната провинция Саксония-Анхалт водещият кандидат на „Алтернатива за Германия“ Улрих Зигмунд обеща, че ако партията поеме властта, още в първия си ден ще започне въвеждането на задължителна работа за търсещите убежище, предаде ДПА.

Залогът е много по-голям от управлението на една провинция - социологическите проучвания дават на АзГ между 41% и 43%, а партията никога досега не е управлявала нито една от 16-те германски провинции. Последният сондаж на ZDF поставя АзГ на 41% срещу едва 23% за ХДС.

Това може да стане за един ден

35-годишният Зигмунд представи задължителната работа за търсещите убежище като една от мерките, които могат да бъдат приложени практически веднага след влизането му във властта. Пред телевизия „Велт“ той заяви, че е необходимо единствено постановление на вътрешното министерство.

„На теория това би трябвало да отнеме само един ден, след което можем да започнем да я прилагаме“, каза кандидатът на АзГ. Мярката присъства както в предизборната програма на партията, така и в нейния план от 10 точки за първите 100 дни.

Планът предвижда трудоспособни търсещи убежище да бъдат включвани в дейности в приемните центрове и общините, включително по почистване и поддръжка. Германското законодателство за помощите за търсещи убежище вече допуска определени задължения за труд при конкретни условия, което АзГ възнамерява да използва като правна основа.

От 20,8% до над 40% за пет години

Истинската сензация обаче е размерът на подкрепата за партията. На изборите през 2021 г. АзГ получи 20,8%, докато ХДС спечели убедително с 37,1%. Пет години по-късно съотношението практически се е обърнало - ZDF измерва 41% за АзГ и 23% за ХДС.

Друго последно проучване - на Infratest dimap за ARD - дава дори 42% за АзГ срещу 22% за ХДС. INSA измерва 43%. Разликите между отделните сондажи са малки по една ключова точка - АзГ води с огромна преднина, но абсолютното мнозинство остава несигурно.

Именно абсолютното мнозинство е решаващо за Зигмунд. Той заявява, че иска да стане министър-председател без коалиционен партньор, докато останалите големи германски партии продължават да отказват управление с АзГ.

„Защитната стена“ може да се окаже последната преграда

В Германия това политическо изолиране на АзГ е известно като Brandmauer - „защитната стена“. ХДС, социалдемократите, Зелените и Левицата досега отказват коалиции с партията както на федерално, така и на регионално равнище.

Ако АзГ не получи над половината места в парламента, тази бариера вероятно ще остане решаваща. Последното проучване на ZDF показва, че мнозинство без АзГ все още математически е възможно чрез комбинация от ХДС, Левицата, ГСДП и Зелените, макар подобен съюз да събира партии с много сериозни политически различия.

Има и любопитен контраст. Макар АзГ да води убедително като партия, при директен избор между двамата кандидати за премиер проучването на ZDF дава 48% предпочитание за настоящия министър-председател Свен Шулце от ХДС срещу 34% за Зигмунд. В същото време друг сондаж показва много по-изравнена лична надпревара, което допълнително подчертава несигурността преди неделния вот.

Защо имиграцията е силна тема, но провинцията има ограничени правомощия

Зигмунд поставя миграцията в центъра на кампанията, но ако стигне до властта, няма да може самостоятелно да променя германската имиграционна политика. Федералното устройство оставя основните решения за имиграцията, външната политика, отбраната и федералното данъчно облагане в ръцете на правителството в Берлин.

Провинциалното правителство обаче има значителни правомощия при прилагането на част от правилата, управлението на приемните центрове, образованието, полицията, културата и редица административни процедури. Затова обещанието за задължителна работа е избрано като мярка, която според АзГ може да бъде реализирана на провинциално ниво.

Една малка провинция с огромен политически залог

Саксония-Анхалт е само една от 16-те германски провинции, но изборите на 6 септември са следени в цялата страна. АзГ е определена от местната служба за защита на конституцията като „потвърдено крайнодясно екстремистка“ организация, а въпреки това подкрепата й в провинцията се е удвоила за пет години.

Около една четвърт от анкетираните в последното изследване на ZDF все още не са сигурни дали и за кого ще гласуват. Затова и социолозите подчертават, че стойностите са моментна снимка, а не окончателна прогноза. Но два дни преди вота всички големи проучвания показват едно и също - АзГ влиза в изборите като безспорен фаворит, а Германия очаква дали за първи път партията ще се доближи реално до управление на федерална провинция.

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Иван Ватахов
Автор Иван Ватахов

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