Българската следа се разширява след атаката по оръжейна фирма в Мюнхен

Трети български гражданин е бил задържан и разпитван в Мюнхен във връзка с нападението с коктейли „Молотов“ срещу офиса на оръжейната компания „Роде и Шварц“, съобщава БНР. Става дума за 55-годишен мъж, който се е барикадирал в жилището си и е бил изведен от германски спецчасти. Властите обаче изрично уточняват, че към момента той не е заподозрян като извършител на атаката. Ден по-рано баварската полиция задържа други двама българи.

Спецчасти изведоха третия българин

От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно 55-годишният мъж е попаднал в полезрението на разследването. Известно е само, че той е бил разпитван по случая и че при действията на полицията се е наложила намеса на специализирани части заради барикадирането му.

Германските власти подчертават, че задържането му само по себе си не означава, че той е свързан с извършването на нападението. Разследването продължава, а прокуратурата засега не разкрива каква информация се търси от него.

Три запалителни устройства срещу офиса

Атаката е извършена в 23:47 часа в сряда вечерта. От автомобил са хвърлени три запалителни устройства срещу офиса на „Роде и Шварц“ в Мюнхен, а сигналът е подаден от охранители на обекта.

Именно охранителите успели да запишат регистрационния номер на автомобила и предали информацията на полицията. Това позволило на разследващите бързо да насочат издирването към конкретна кола.

Двама българи открити малко над километър от мястото

Автомобилът бил намерен на бензиностанция на малко повече от километър от мястото на нападението. В него се намирали 38-годишният Димитър Т. и 28-годишната Габриела М., и двамата български граждани с адреси в района на Мюнхен.

При претърсването на колата полицията не е открила взривни или запалителни устройства. В автомобила имало и куфари, а разследващите продължават да проверяват каква е връзката на двамата със случилото се.

Разследващите още не знаят дали са извършителите

Германските власти в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили коктейлите „Молотов“, или са попаднали на мястото по стечение на обстоятелствата. До този момент няма публично обявени доказателства, че именно те са извършили атаката.

Случаят е поет от отдела на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм. До петък вечерта обвинението трябва да реши дали двамата задържани ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение.