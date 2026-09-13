Българската следа се разширява след атаката по оръжейна фирма в Мюнхен
Двама наши сънародници вече бяха задържани, а трети е разпитван по разследването на прокуратурата за екстремизъм и тероризъм
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Двама наши сънародници вече бяха задържани, а трети е разпитван по разследването на прокуратурата за екстремизъм и тероризъм
Бизнесменът не е имал никакви дългове и неплатени суми към държавата, свидетелства неговият партньор
Атанас Русев разкри, че е разпитван многократно и почти всеки месец се появяват нови доказателства
Обвинения за злоупотреба със власт, Борисов може да свидетелства в съдебната зала
На съучениците на Гешев имунитета си няма да го дам, категоричен бе експремиерът
Според него същите въпроси вече са били задавани от прокуратурата при разпит преди години
По думите на Менков, лидерът на ГЕРБ не познава никого
Проговори адвокатът й Антон Станков
Полицията ще изяснява кой е причинил смъртта на Тоско
Заподозреният за атентатите в Париж през ноември Салах Абдеслам отказа да говори пред френските разследващи съдии, заяви неговият адвокат Франк Бертон...
Адвокати: ДАЗД е мъртва структура и трябва да бъде закрита Във времена на криза Европа не може да си позволи да игнорира правата на децата. Това заяв...
Кандидатът за президент на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ако бъде избран, ще върне практиката за измъчване на задържани по време на разпити. В предизбор...
Предстои полицията да разпита двамата мъже, които снощи бяха простреляни на столичния бул. "Черни връх". Те са настанени в Пирогов и ВМА и състоянието...
Във връзка с тежкия инцидент на спортната площадка в двора на Основно училище „Никола Парапунов" в Разлог, станал на 2 декември, прокуратурата образув...
Българската държава ще плати щетите на двамата братя арменци за взривения бял бус, в който се подозираше, че има бомба. Единият от собствениците му Ар...
Има нещо гнило в 23-минутния крос, смятат профайлъри Убийството на 16-годишния ученик от софийската Национална търговско-банкова гимназия Георги Игна...
София. Втори ден продължават разпитите на футболисти от родната "А" група по случая с "черно тото" в българския футбол. Вчера МВР обяви, че в хода на...