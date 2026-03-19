Делото срещу Петков за ареста на Борисов влиза в решаваща фаза

Софийският градски съд ще разглежда днес едно от най-напрегнатите политически дела в страната - процеса срещу бившия лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той е подсъдим за ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, както и на Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова през март 2022 г.

Обвинението е за длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател. Очаква се развитието в съдебната зала да даде нов обрат на казуса, който продължава да разтърсва политическата сцена.

Един от ключовите въпроси е дали Бойко Борисов ще бъде разпитан по искане на прокуратурата, което може да изостри допълнително напрежението. Подобен ход би превърнал делото в директен сблъсък между водещи политически фигури.

В края на януари свидетел по делото - полицай Цветан Йоцов от ГДНП - заяви, че обиските и арестите са били обсъждани с Петков в Министерския съвет. Тези показания засилиха натиска върху защитата и добавиха нови детайли към обвинителната линия.

Допълнително напрежение внесе и изявлението на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, която категорично отрече институцията й да има отношение към ареста преди четири години. По думите й към онзи момент Европейската прокуратура не е водила разследване по случая, което отваря нови въпроси около действията на българските власти тогава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com