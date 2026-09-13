Ключови свидетели с нови факти за АТВ-то и Бургазлиев
Какво казаха от две фирми, даващи под наем к олите
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Какво казаха от две фирми, даващи под наем к олите
Кацнали ли са извънземни? Загадката остава неразкрита и до днес
Мъж вилнее с чук
Обвинения за злоупотреба със власт, Борисов може да свидетелства в съдебната зала
Те поискаха доживотен затвор за извършителя, по-строги закони, както и сигурност за всички деца
В съдебната зала днес трябваше да са братята Георги и Кирил Домусчиеви, но не се явиха
Искал да прекрати контрола върху отпечатването им
Свидетели разказват за груба употреба на репресивния апарат срещу политически опонент
Той продължава да се опитва да възпрепятства разследването на федералното правителство
Бизнесменът е подсъдим по разследване за организирана престъпна група
Двамата бяха доведени в залата с белезници под викове: "Убийци!"
Къде е станал зверският побой
Избягал с велосипед
Вината му е само в това, че е минал на червено, смята родителката
Свидетел бил с мотор и видял как Семерджиев минава няколко пъти на червено
Няма напуснали служители, каза зам.-министърът на правосъдието
Ключова среща в правосъдното ведомство
Пореден скандал заради правната комисия
Жената трябвало да пътува за Брюксел
Полицията продължава разследването