Нов удар по делото срещу Божков. Съдът отложи старта

Делото срещу Васил Божков за подбудителство към убийства и опит за изнасилване отново не успя да тръгне днес, след като Софийският градски съд отложи разпоредителното заседание заради нередовно призоваване на част от пострадалите. Следващата дата е насрочена за 19 май. Това е пореден опит за старт на процеса, който вече беше връщан в прокуратурата заради процесуални нарушения. Случаят се точи с години и продължава да се сблъсква с процедурни пречки още на входа на съдебната фаза.

Божков е изправен пред тежки обвинения - за подбудителство към убийствата на Йордан Динов, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова, която днес е заместник-омбудсман. По делото има и втори подсъдим - Николай Станков, сочен от прокуратурата като извършител на стрелбата срещу Динов през 2012 година.

Процесът вече веднъж беше върнат в началото на 2025 г. за отстраняване на съществени нарушения в досъдебната фаза, а преди това имаше и няколко неуспешни опита да бъде даден ход. Сегашното отлагане отново поставя въпроса за ефективността на разследването и способността на институциите да придвижат делото към реално разглеждане по същество.

Съдът ще трябва да прецени дали всички процесуални изисквания са изпълнени, преди да се стигне до същинското разглеждане на обвиненията, които са сред най-тежките в българската наказателна практика.

