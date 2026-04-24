Правосъдното министерство с промени - нови правила за ВСС

В Министерство на правосъдието е подготвен проект за сериозни промени в Закона за съдебната власт, които целят да подобрят процедурите за избор на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него. Документът ще бъде оставен на бъдещото редовно правителство, но част от най-спешните мерки ще бъдат предложени в готов вид. Инициативата идва на фона на засилен обществен натиск за повече прозрачност и контрол в съдебната система. Основният акцент пада върху начина, по който се избират и проверяват ключовите фигури в правосъдието.

Експертен филтър при избора на кадри

Министърът Андрей Янкулов предлага въвеждането на експертен елемент в парламентарната процедура. Идеята е да бъде създадена независима комисия от професионалисти, които да дават обективна оценка на кандидатите за Висшия съдебен съвет и Инспектората.

Тази комисия трябва да бъде формирана от институции извън прякото влияние на парламента - върховните съдилища, президента, омбудсмана и Висшия адвокатски съвет. Тя ще изготвя подробни профили на кандидатите, които ще се публикуват публично, за да могат гражданите да формират информирано мнение.

Проверки на имущество и съмнителни сделки

Предвижда се създаването на още една временна комисия, която да проверява имуществените декларации на кандидатите. В нея ще участват експерти от Българска народна банка, Института на дипломираните експерт-счетоводители и Камарата на независимите оценители.

Комисията ще анализира не само дали декларациите са верни, но и дали има съмнителни сделки - например покупки на занижени цени или неясен произход на средствата. Докладите ще се разглеждат преди изслушванията, за да могат кандидатите да отговарят на въпроси и да разсейват съмнения.

Заради тези проверки се предлага удължаване на процедурите с един месец, за да се гарантира по-високо качество на анализа.

Баланс между институциите и контрол

По отношение на квотата на съдебната власт се предвижда декларациите да се проверяват от Инспектората към Висшия съдебен съвет. Ако обаче има ограничения, свързани с изтекъл мандат и съмнения за независимост, проверките ще могат да се поемат от парламентарна комисия.

Този механизъм цели да осигури баланс между властите и да не допуска блокиране на процеса при институционални проблеми.

Нови правомощия за министъра на правосъдието

Една от най-съществените промени е предложението министърът на правосъдието да получи право да оспорва пред съда всички актове на Висшия съдебен съвет. В момента това право е ограничено само до пряко засегнати лица.

Промяната цели да запълни празнина в съдебния контрол, особено в случаи, когато няма кой да обжалва дадено решение - например при конкурси с един кандидат. Така се засилва ролята на изпълнителната власт като коректив в системата.

