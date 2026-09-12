Нови имена в битката за ВСС. Съдии издигнаха Згуров и Петков
Единият е магистрат в Софийския градски съд, другият има над 22 години стаж и е съдия във Военно-апелативния съд
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Единият е магистрат в Софийския градски съд, другият има над 22 години стаж и е съдия във Военно-апелативния съд
Вижте кои са те
Магистрати, изпълнявали повече от шест месеца функциите на главен прокурор или председател на върховен съд, също попадат под забраната
„Прогресивна България“ получава 7 места в комисията, ГЕРБ-СДС - 3, а останалите формации разпределят още 5 позиции
Проектът предвижда по-строг контрол, експертни оценки и по-дълги процедури
Кандидати за шеф на КЗК са Росен карадимов и Иван Стойнев
Те са Иво Христов Петков, Лазар Манолов Лазаров, Наско Руменов Атанасов и Бойка Ивайлова Чернева
Народното събрание избира поотделно председателя и двама членове на Комисията за енергийно и водно регулиране
Нови правила
В днешния ден за размисъл предизборната агитация е забранена
Напрежение в Благоевград
Представители на ГЕРБ оглавяват пет комисии
Сега в организацията членуват пет държави
Според нея малка група атакува по грозен начин, не се съобразява с мнозинството в БСП
Конкурентна партия направи разкритието
Тази година поддръжници на крайнодясното движение са извършили 239 престъпления
Американската търговска камара в България отличи своите най-активни членове
Партията на справедливостта и развитието отбелязва днес 21 години от основаването си
Вчера деветима членове на БСП обявиха напускането на редовете на партията
Народното събрание едва ли ще успее за избере 11 нови членове на съвета